Apple TV+ voor klanten van LG: drie maanden gratis kijken

LG biedt eigenaars van redelijk jonge smart tv’s vanaf 15 november drie maanden gratis Apple TV+ aan. De promotie geldt voor alle compatibele modellen die tussen 2016 en 2021 uitgebracht zijn, inclusief de 8K en 4K LG Smart TV-modellen. Je moet je uiterlijk vóór 13 februari 2022 aanmelden voor de promotie. Dat doe je door door simpelweg de instructies op het scherm in de LG Content Store te volgen of door te klikken op de reclamebanner in het LG-tv-startmenu.

Gratis Apple TV+ voor LG-tv-bezitters

Apple TV+ is beschikbaar op alle smart tv’s van LG en biedt verschillende films en serie aan. Waaronder de wereldwijde comedyserie Ted Lasso, met Jason Sudeikis in de hoofdrol en als uitvoerend producent, The Morning Show met Jennifer Aniston en Reese Witherspoon in de hoofdrol en als uitvoerend producent, en de epische saga Foundation, de allereerste verfilming van Isaac Asimov’s iconische romanreeks. Tot de nieuwe titels die deze week verschijnen, behoren Dr. Brain, de eerste originele Koreaanse serie gebaseerd op de populaire Koreaanse webtoon van Hongjacga, en Finch, met Tom Hanks in de hoofdrol, zijn opvolger van Greyhound.

De proefaanbieding moet worden ingewisseld tussen 15 november 2021 en 20 februari 2022 (inwisselcodes worden niet meer uitgegeven na 13 februari 2022). Ze zijn beperkt tot één aanbieding per tv en Apple ID en gelden alleen voor nieuwe abonnees. Het abonnement wordt automatisch verlengd tegen de prijs per maand in je regio totdat het wordt opgezegd. Bovendien is een Apple ID vereist met betalingsmethode in het bestand. De voorwaarden en het privacybeleid van Apple zijn van toepassing en de aanbieding is niet geldig in combinatie met Apple One of andere gratis trials of aanbiedingen voor Apple TV+. De voorwaarden kunnen worden gewijzigd en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of geannuleerd.