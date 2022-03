Apple TV+ grote winnaar tijdens uitreiking Oscars met beste film CODA

Het is voor het eerst dat een streamingdienst de Oscar voor beste film heeft gewonnen. De film CODA won naast een Oscar voor beste film ook in de categorieën beste mannelijke bijrol en beste scenario. Troy Kotsur, in de film CODA de vader van het gezin, won de Oscar voor beste mannelijke bijrol. CODA staat voor Child Of Deaf Adults en dat is precies waar de film over gaat. Dochter Ruby is de enige binnen het gezin die kan horen. Het is een echte ‘coming-of-age’-film waarbij Ruby moet kiezen tussen het zorgen voor haar ouders en broer en haar eigen muziekcarrière. De film is een mix van drama, comedy en muziek en is ook wat ons betreft een echte aanrader.

Zes Oscars voor Dune: Part One

Naast CODA was de film Dune: Part One de grote winnaar. De film won maar liefst zes Oscars in de categorieën beste muziek, beste geluid, beste montage, beste production design, beste visuele effecten en beste cinematografie. De film The Power of the Dog (Netflix) sleepte twaalf nominaties in de wacht, maar wist slechts één Oscar te verzilveren voor beste regisseur (Jane Campion). The Power of the Dog was nog de grote winnaar tijdens de uitreiking van de Golden Globes. Toch is het opvallend te noemen dat de twee films voor de belangrijkste Oscars van twee streamingdiensten komen en het is dan ook uniek dat Apple TV+ als eerste streamingdienst het felbegeerde beeldje in ontvangst mocht nemen.

Will Smith de winnaar én schlemiel

Andere winnaars dit jaar waren Will Smith (beste acteur) in de film King Richard en Jessica Chastain (beste actice) in The Eyes of Tammy Faye. Beste vrouwelijke bijrol ging naar Ariana DeBose voor haar rol in West Side Story. Will Smith leverde ook hét Oscarmoment van 2022 af. Nadat presentator Chris Rock een grap maakte over Jada Pinkett Smith, de vrouw van Will, stormde Will Smith het podium op om Chris Rock een klap te geven.