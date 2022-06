Wat je kan dromen, kan je nu ook bouwen met augmented en mixed Reality

Het interactief volgen van beweging

Het volgen van de deelnemers en kijkersgedrag vormt de hoeksteen van de interactieve beleefomgeving. Bewegings-tracking heeft inmiddels al een hoge graad van perfectie bereikt. Daarvoor zijn nodig een camera, lichtbron op de bewegende objecten, software en een processor. De camera heeft een hoge framerate, is streaming, beschikt over verwisselbare objectieven en opereert doorgaans in het rode lichtspectrum.

De verlichting maakt gebruik van voor de aanwezigen niet zichtbaar of storend infraroodlicht via emitters of floodlights. De reflectie en het oppikken van bewegende objecten zoals artiesten kan extra versterkt worden door het dragen van passende kleding en IR-strips.

De processor en tracking-software bij projection mapping werken met machine of diep-leren en realtime streaming respons. Daarmee is de reactie alweer retour verzonden zonder dat het geregistreerde object zich in de beweging inmiddels verder verplaatst heeft. Hierdoor reageert de videopresentatie in de praktijk vlekkeloos en vloeiend op de performance. Het publiek kan zo direct meedoen. Dat gaat een heel stuk verder dan de gezichts- & bewegings-software bij PTZ-camera’s. En nogmaals, laserprojectoren reageren in deze aanmerkelijk sneller dan screens.

De Panasonic techniek van realtime tracking en projection mapping bestaat al sinds 2017 en is begonnen met 2K. Zij is nu samen met de bijbehorende software verder doorgeëvolueerd voor het werken met 4K highspeed laserprojecten en virtual, augmented en mixed reality-omgevingen. Tevens ondersteunt de software bij het opzetten van scene-omgeving.