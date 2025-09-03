Nieuwe opties voor de oude school

Panasonic gooit het kind zeker niet met het badwater weg. De voorgangers uit de oudere camcorderschool waren heel geliefd om hun kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en uitbreidingsmogelijkheden. Die blijven gewoon behouden maar er komt een flinke pluk up to date elektronica, software en opnamestandaarden bij. Het is allemaal gecentreerd om de hoogste kwaliteit 4K UHD op 60fps en 10bit. Beter is er bijna niet in deze prijsklasse. De smartphone heeft het nakijken.

De CMOS beeldsensor meet afhankelijk van het model 1 /2,5 of 1 inch. Goed voor een aardige scherptediepte, briljante kleuren en een aangenaam contrast plus een behoorlijk dynamisch bereik. De 20-24 maal optische zoomrange gaat van 24/25 mm groothoek naar ruim 500mm. Met het oog op gebruik bij social media en/of het World Wide Web omarmen enkele van deze camcorders nu ook de datazuinige low-bitrate recording modus met FHD MP4 opname. Te kiezen uit 28 Mbps recording op 59.94p, 24 Mbps op 23.98p, en 20 Mbps bij beeldsnelheden van 29.97P beelden per seconde. Nieuw zijn ook een OLED-zoeker met 1.770 K dots en een grotere oogschelp, een USB-C poort met tethering, een aangename langzamere (2,8 keer) zoom, Wifi5 GHz2 en HC-ROP live videoverbinding naar smart devices. Verder kaderlijnen in de zoeker die helpen bij de verticale en horizontale compositie.

Live streaming zit bij de CX20, X2100 en CX370.