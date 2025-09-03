De handcamcorder met of zonder draagbeugel is weer helemaal in. Bij Panasonic mag met wel vijf nieuwe modellen van een ware en unieke revival gesproken worden. Voor de geavanceerde hobbyist zijn er de HC-X1200, HC-X1600 en HC-X2100. De Pro(-sumer) gebruiker krijgt er de AG-CX20 en AG-CX370 als aantrekkelijke keuzes bij.
Wat de camcorder betreft lijkt er bij Panasonic sprake van een soort zes jaarlijkse cyclus te zijn. Kwamen er begin 2025 al de amateur & familiecamcorders HC-VX3 4K en HC-V900 2K uit. Nu is het de beurt aan de prosumer- en pro-camcorders in het middensegment. In totaal dus zeven nieuwe camcorders met voor elk wat wils.
Ommekeer
Wat zit hier achter? De camcorder leek eerst langzaam een zachte dood te sterven. Alleen nog in trek bij de vakman en echte liefhebber van het ergonomisch gebruiksgemak. De hoogwaardige smartphone nam de markt in de lagere prijsklassen over. Panasonic ziet echter een ommekeer. De meer serieuze videomaker gaat voor de hogere kwaliteit optische zoomobjectieven, de gebruiksvriendelijke ergonomie bij gebruik en accessoires, betere beeldsensor het goede geluid en veelzijdigere mogelijkheden van de camcorder.
Dat geldt niet alleen voor de serieuze videohobbyisten en vakmatige gebruikers. Ook jongeren en generatie Z zien de camcorder weer helemaal zitten. Hetzelfde geldt voor YouTubers, Vloggers en influencers.
Nieuwe opties voor de oude school
Panasonic gooit het kind zeker niet met het badwater weg. De voorgangers uit de oudere camcorderschool waren heel geliefd om hun kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en uitbreidingsmogelijkheden. Die blijven gewoon behouden maar er komt een flinke pluk up to date elektronica, software en opnamestandaarden bij. Het is allemaal gecentreerd om de hoogste kwaliteit 4K UHD op 60fps en 10bit. Beter is er bijna niet in deze prijsklasse. De smartphone heeft het nakijken.
De CMOS beeldsensor meet afhankelijk van het model 1 /2,5 of 1 inch. Goed voor een aardige scherptediepte, briljante kleuren en een aangenaam contrast plus een behoorlijk dynamisch bereik. De 20-24 maal optische zoomrange gaat van 24/25 mm groothoek naar ruim 500mm. Met het oog op gebruik bij social media en/of het World Wide Web omarmen enkele van deze camcorders nu ook de datazuinige low-bitrate recording modus met FHD MP4 opname. Te kiezen uit 28 Mbps recording op 59.94p, 24 Mbps op 23.98p, en 20 Mbps bij beeldsnelheden van 29.97P beelden per seconde. Nieuw zijn ook een OLED-zoeker met 1.770 K dots en een grotere oogschelp, een USB-C poort met tethering, een aangename langzamere (2,8 keer) zoom, Wifi5 GHz2 en HC-ROP live videoverbinding naar smart devices. Verder kaderlijnen in de zoeker die helpen bij de verticale en horizontale compositie.
Live streaming zit bij de CX20, X2100 en CX370.
HC-X1200, HC-X1600, HC-X2100
Dit zijn de 1/2,5 inch CMOS modellen voor de gevorderde amateur en kleine videovakman. De HC-X1200 voorziet in 4K 60p recording, groothoek 25mm en optische 24x zoomobjectief, 4K High-Precision AF met objectherkenning, 5-asssige hybride OIS, warmte-afleiding, twee handmatige instelringen een dubbel SD Card Slot., Long Life Battery (4 uur), HEVC 4:2:0 10-bit en interne ND-filters.
De HC-X1600 doet daar nog bij ingebouwde Wi-Fi (5GHz/2.4GHz), HC ROP. MOV recording (4:2:2-10bit rec, 24bit- LPCM), 4:2:2 10-bit Internal Recording, FHD Live Streaming, kantelbare zoeker met grote oogschelp en tweemaal XLR-in. Optioneel een afneembare handgreep.
De HC-2100 is het topmodel in dit genre. De hangreep zit er standaard op. Verder nog extra 3G SDI-Out, simultane SDI/HDMI output. USB Tethering, Ethernet en Dual Codec Recording
AG-CX20 en AG-CX370
Voor de veeleisende prosumer en vakgebruiker twee nieuwe modellen. De lekker compacte CX20 met 1/2,5 inch beeldsensor voegt aan de toch al complete uitrusting van de HC-2100 toe: P2 MXF, ondersteuning van de microP2 card, NDI HX2 compatibiliteit en het veilige SRT transmissieprotocol.
De AG-X370 borduurt vernieuwend verder op de succesvolle CX350. Er uitspringen de 4-kanaals audio-input (2x XLR en 3.5 minijack vier externe microfoons), het volume van elk PCM audiokanaal is apart regelbaar, NDI HX2 ondersteuning voor IP-netwerken, ondersteuning van verticale video-opnamen, HDR/V-Log Gamma plus V-Log Gamma afkomstig van Panasonic’s VARICAM (10 bit VFR ) en drie handmatige instelringen. Aan de opnamekant een 1.0-inchtype 15MP MOS sensor, 20 maal zoom met 23,5 mm groothoek, pre-REC, interval recording, timestamping, dual slot met verschillende CODECs en still image capture. Aan boord is de 16-assige onafhankelijke kleurcorrectie uit de broadcastindustrie.
Dit model is speciaal gericht of live IP videoproductie. 4K direct streaming via RTMP, RTMPS, RTSP en SRT.
In uw lijfblad volgen nog de testen van enkele van deze camera’s.
Info
Panasonic, www.panasonic.nl
