Review: SIGMA 28-70 mm F2.8 DG DN | C – een ware topper

De lichtsterke 28-70 mm zoom (35 mm kleinbeeldformaat) behoort tot de meest populaire objectieven bij zowel foto als video. Van close-up en reportage tot een ruime groothoek en licht telebereik voor landschap en portret. Ideaal voor reportages, straatwerk en de meest gebruikte fotografische composities en video-uitsneden. SIGMA mikt met dit objectief op een vriendelijker geprijsde en mechanisch en optisch hoogwaardig alternatief voor de duurdere eigenmerklenzen in de L- en Sony E-mount. Geschikt voor zowel fullframe als APS-C(met verlengende croppingfactor).

Contemporary

SIGMA heeft haar naam in het 28-70 mm zoomgebied hoog te houden. Er zijn tal van aanbieders van objectieven voor foto en video in dit marktsegment en de veeleisende foto – of videograaf eist waar voor zijn of haar geld.

De contemporerary productlijn staat garant voor de juiste balans tussen prestaties en formaat. Als zodanig levert deze lichtsterke standaardzoom uitstekende beeldkwaliteit – vergelijkbaar met die van de Art-lijn, maar dan in een body voor dagelijks gebruik. Het gaat daarbij om nieuwste technologieën bij een geavanceerde optische ontwerp. In geval van deze nieuwe 28-70 zoom drie asferische, twee FLD- en twee SLD-lenselementen. Als aanvulling op het anti-ghosting ontwerp zorgen de Super Multi-Layer en Nanon Porous Coating voor een perfecte controle van flare en contrastrijke beelden bij tegenlicht. Tot slot is de frontlens voorzien van een water- en olieafstotende coating.

De hoge lichtsterkte maakt het werken in donkere opnamesettings, een echt filmische look en geringe scherptediepte mogelijk. Kortom, de SIGMA 28-70 mm F2.8 DG DN | Contemporary combineert alle belangrijke optische kenmerken die vereist zijn voor een lichtsterke standaardzoomlens, essentieel voor het fotograferen van een breed scala aan onderwerpen in verschillende opnameomstandigheden.

Bouwconcept

Zoals gezegd vraagt de moderne spiegelloze systeemcamera om compacte en lichtgewicht objectieven. Bij deze SIGMA F.2. DGDN 28-80 mm Contemporary zoom gaat het om een gewicht van slechts 470 gram. In combinatie met menige camerabody blijft het totale gewicht rond de 1 kg en dat geeft fotografen een enorme vrijheid en flexibiliteit om hun creatieve visie te verwezenlijken. SIGMA claimt dat deze 28-70 mm de lichtste en compactste 28-70 mm zoom in zijn klasse is.

Dankzij een lichtgewicht focuselement bleef de autofocus-unit uiterst compact. Aangevuld met de uiterst stille en snelle stappenmotor resulteert dit in responsieve en nagenoeg geruisloze autofocusprestaties. Het diafragma bestaat uit negen bladen en geeft een mooie Bokeh. De minimale focusafstand is 19 cm en de maximale vergroting bedraagt 0,30 maal. Een zonnekap wordt meegeleverd. De filtermaat is 67 mm. Er is geen interne beeldstabilisatie. Bij de bediening gaat het om slechts drie besturingselementen: de lekker lopende ringen voor brandpuntsafstand en scherpstelling plus de mode-selectorknop.

De lenstubus is gebouwd van robuust polycarbonaat. De afdichting voldoet in normale gevallen maar niet onder echt extreme weersomstandigheden.

Praktijk en conclusie

Over de scherpte, fijne detaillering, contrastrijkheid, kleurweergave en bestrijding van ongewenste lichtinval en vervorming valt zeker niet te klagen. SIGMA steekt hiermee de eigenmerk-objectieven zonder meer naar de kroon. Contemporary maakt hier de beloften zeker waar.

Maar hoe zit het met de AF en focus breathing? De scherpstelmotor werkt geruisloos, licht en snel (ongeveer 1 seconde over het gehele afstandsbereik). Focus breathing is vrijwel verwaarloosbaar. Een miniem spoortje in de 28 groothoekstand.

Samenvattend is de SIGMA 28-70mm F2.8 DG DN | C een ware topper voor zijn geld. Zeer goede prestaties bij zowel foto als video.

Prijzen & Info

SIGMA 28-70mm F2.8 DG DN | C: € 849,-

SIGMA Benelux, www.sigmabenelux.com/nl