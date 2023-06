Insta360 Go 3 is mini actiecamera met een gewicht van 35 gram

De Insta360 Go 3 is de opvolger van de G2 mini actiecamera. Het nieuwe model weegt slechts 35 gram en beschikt over een magnetische behuizing. Hierdoor kun je de camera overal gemakkelijk bevestigen. Het flip touchscreen laat je de camera op afstand bedienen. Je kunt video’s opnemen in een 2.7k-resolutie.

De grootste vernieuwing is de Action Pod die meegeleverd wordt bij de mini actiecamera. Je kunt het zien als een hub met een behuizing, afstandsbediening en oplader in één. De Action Pod maakt verbinding via bluetooth met de Go 3 en beschikt over een 2,2″ flip touchscreen. Zo krijg je een live preview te zien, maar heb je ook een realtime afstandsbediening tot je beschikking. Je kunt dit schermpje gemakkelijk ronddraaien, zodat je kan filmen in allerlei hoeken. FlowState Stabilisatie en 360 Horizon Vergrendeling moeten zorgen voor stabiele en vloeiende beelden.

De Insta360 Go 3 heeft een IPX8-waterdichtheid. Dit betekent dat de camera waterdicht is tot een diepte van vijf meter. De Action Pod heeft een IPX4-waterbestendigheid. Je kunt filmen tot 45 minuten met de 310 mAh-batterij.

Prijs en beschikbaarheid

De Insta360 Go 3 is binnenkort verkrijgbaar in de Benelux. De Action Pod wordt standaard meegeleverd, net zoals accessoires als de magneethanger, Easy Clip, draaistatief en lensbescherming. Je kunt kiezen uit drie verschillende versies waarbij het opslaggeheugen verschilt. Kies uit 32 GB (429,99 euro), 64 GB (449,99 euro) en 128 GB (479,99 euro). Verkooppunten vind je hier.