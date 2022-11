De kwaliteit van een display van een iPhone of iPad is vele malen beter dan de on-camera videomonitoren. Heb je dus behoefte aan een hoogwaardige videomonitor, waarom zou je dan niet gewoon je iPhone gebruiken? Accsoon ging met dit idee aan de slag en kwam met de SeeMo, een professionele HDMI-monitor met streamingmogelijkheid. Je sluit dit model gemakkelijk aan via Lightning of usb-c. Samen met de Accsoon SEE iOS-app heb je alle filmische functies voor een professional binnen handbereik.

Zo heb je een kleine en lichte monitor-setup tot je beschikking die net zo goed werkt met handheld foto- en filmcamera’s, gimbals als in een professionele opnamestudio. Een extra monitor meenemen is niet meer nodig. Naast monitoring kan de Accsoon SeeMo ook HD-video vanaf de camera, mixer of iedere andere HDMI-bron rechtstreeks streamen naar populaire streamingplatformen als YouTube, Twitch en Facebook. De Accsoon SeeMo kan ook een H.264 HD-video, rechtstreeks vanaf de camera, opnemen in de camerarol van een iPhone of iPad. Geoptimaliseerd voor de perfecte bestandsgrootte, en gebruiksgemak, zijn deze bestanden 30Mbps variabele bitrate in 8-bit.

Kenmerken Accsoon SeeMo

Verandert een iPhone of iPad in een professionele HDMI-monitor met streamingmogelijkheid

De SeeMo is licht van gewicht en meet slechts 50x 39x80mm

Gebruikt de overal verkrijgbare Sony NP-F accu’s

Tot wel 8 uur non-stop te gebruiken met een opgeladen NP-F 970 accu

Rechtstreeks streamen naar streamingplatforms zoals YouTube, Facebook en Twitch

Leg rechtstreeks camera opnamen vast op een iPhone of iPad

De Accsoon See IOS-app geeft talloze professionele opnamefuncties

Bevestig een recente iPad of iPad Pro aan de SeeMo, met de Accsoon PowerCage en je hebt een regisseursmonitor van professionele kwaliteit

De HDMI-adapter voor iOS wordt aangesloten via een Lightning- of USB-C-kabel, en is Apple MFi gecertificeerd, voor een gegarandeerde werking.

Prijs en beschikbaarheid

De Accsoon SeeMo voor iPhone en iPad is binnenkort verkrijgbaar bij de foto- en videospeciaalzaken in de Benelux. De verkoopadviesprijs is 189 euro.