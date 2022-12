LG lanceert UltraGear gaming-monitoren met 240Hz oled-panelen

LG toont op de CES 2023 in Las Vegas de nieuwste line-up van premium gaming-monitoren. De fabrikant komt met de nieuwe UltraGear OLED gaming-monitoren met 240Hz oled-panelen. Het gaat om de modellen 27GR95QE en 45GR95QE die in het nieuwe jaar moeten gaan verschijnen, respectievelijk een 27-inch en een 45-inch model.

Het zijn ’s werelds eerste 240Hz oled-panelen met een verversingssnelheid van 240Hz en een responstijd van 0,03 milliseconde. De HDR10 oled-panelen zorgen volgens LG voor accurate en levendige kleuren en een oneindig contrast. Hieronder de specificaties van beide modellen.

LG 27GR95QE

Het 27-inch model heeft een QHD-resolutie van 2.560 bij 1.440 pixels. Het paneel is voorzien van anti-glare en low reflection (AGLR) waardoor het voor de gamers onder ons goed te zien is wat er op het scherm afspeelt. De monitor ondersteunt VRR (variable refresh rate), is compatible met Nvidia G-Sync, FreeSync Premium en VESA Adaptive Sync. HDMI 2.1 en DisplayPort 1.4, samen met een headphone jack voor spatial sound of DTS Headphone:X behoren ook tot de mogelijkheden.

LG 45GR95QE

Dit is het absolute topmodel. Deze versie heeft een curved oled-paneel van 45-inch met een 21:9 beeldverhouding en een WQHD-resolutie van 3.440 bij 1.440 pixels. Het heeft alles in huis wat de 27-inch ook heeft, maar dan in een groot formaat.

Prijzen zijn nog niet bekend van de nieuwe LG UltraGear gaming-monitoren. LG gaat beide oled-panelen tijdens de CES in Las Vegas voor het eerst aan het publiek tonen. De grootste techbeurs van de wereld vindt begin januari plaats. Meer informatie volgt ongetwijfeld snel.

