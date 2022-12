Iedereen alles laten zeggen: Deepfake steeds toegankelijker

Komisch

Samen met zijn broer Cas maakt hij video’s, waarin deepfake-technologie op komische wijze wordt ingezet. Fake It or Leave It heeft binnen een korte tijd al aantal virals op zijn naam staan, waaronder de humoristische kerstvideo waarin de corona-ministers samen een kerstlied zingen.

We weten allemaal dat André van Duin al in 1989 veel succes had met Jaap Aap. Het was overduidelijk dat het nep was. Met de deepfake-techniek van nu is echt niet meer van nep te onderscheiden. Het houdt in dat je met software gezichten kunt bewerken en zo bijvoorbeeld mensen iets kunt laten zeggen, wat zij nooit hebben gezegd.

“Wij gebruiken deepfake echt als amusement en laten de wereld zien wat er mogelijk is. Daarom was de kerstvideo zo succesvol. Premier Rutte als zanger in een kerstmannenpak, dat sloeg in als een bom, omdat we het bekende viertal van de coronabestrijding uit hun context halen. Politici hebben een andere rol dan het zingen van een liedje. We zijn inmiddels de kijk op het aantal views kwijt, zo veel zijn het er, vooral omdat mensen het filmpje via WhatsApp deelden. Het filmpje is ook op tv geweest, maar een reactie uit Den Haag hebben we nooit gehad.”