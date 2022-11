Andere interessante specificaties

Het nieuwe Fujifilm vlaggenschip X-H2S zit vol met allerlei interessante specificaties. Als eerste het interne 5-assig beeldstabilisatiesysteem. Deze IBIS is nu in staat om trillingen tot 7 stops te elimineren. Opvallend hoog, echter wel afhankelijk van de gebruikte objectief-combinatie. In combinatie met de elektronische sluiter is de camera in staat om maar liefst 1000 continu-opnames te maken bij een snelheid van 30bps in JPEG en 20bps in RAW. Door de goede warmteafvoer kan je tot maar liefst 240 minuten videofilmen op 4K/60P. De koeling werkt heel efficiënt. Zelfs bij de recente hittegolf haalden wij ruim een uur ononderbroken videofilmen.

Er zijn twee verticale batterygrips leverbaar. Een standaardmodel (VG-XH) en eentje (FT-XH filetransmitter) met extra draadloze verbindingsmogelijkheden. 5G transmissie is mogelijk.

Voor het in het oog houden van het beeld en het instellen van de menu’s beschikt de camera over een 1.62 miljoen dot vari-angle LCD scherm. Naar keuze te kiezen uit beiden, alleen de op het oog reagerende EVF of alleen het viewerscherm. De elektronische OLED beeldzoeker (EVF) is van topklasse in dit prijssegment. Een resolutie van 5.76 Megapixel paneel met een vergrotingsfactor van 0.8x. Het beeld in de EVF ververst 120x per seconde waardoor iedere beweging vloeiend oogt. Ook het zoekerzicht is aanzienlijk verbeterd en dankzij een sterke parallax onderdrukking wordt vervorming tegengegaan. Deze vervorming kan ontstaan wanneer het oog niet exact voor de zoeker wordt geplaatst. Het volgen van bewegende onderwerpen is daardoor flink verbeterd. De belichtingscorrectie omvat het gebied van -5 tot +5 diafragmastops.

Helemaal enerverend voor de videofilmer bij een camcorder-killer zoals de X-H2S is het vanaf de body met knoppen kunnen aansturen van de motorzoom, de powerzoom (FUJINON XF18-120mmF4 LM PZ WR. Dit geheel nieuwe zoomobjectief in de XF-lijn heeft een diafragma van F4.0 over de gehele zoomrange van 18 tot 120 millimeter (overeenkomstig met een beeldhoek van 27mm tot 183mm 35 mm formaat). Videofilmers zullen in deze verrukt zijn over een variabele zoom/focus control ring en een ‘zoom’-knop waarmee de camera automatisch kan in- of uitzoomen. Het F4-bereik blijft constant over allen brandpunten. Er is vrijwel geen sprake van focus breathing. Vanuit een webbrowser kan je vier multicam X-H2S camera’s aansturen en motorzooms bedienen.

Opmerkelijk vonden wij de keuzemogelijkheden bij het ISO-bereik. Naast standaard 80 tot 12.800 ook H25.600 en H51.200 plus wel drie Auto-opties met een vaste laagste en hoogste waarde. Met name nuttig bij video. Wifi en Bluetooth ontbreken niet.