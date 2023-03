Amacom brengt ShiftCam-producten naar de Benelux

De oprichters van ShiftCam zijn van mening dat de mogelijkheid om de perfecte foto te maken voor iedereen toegankelijk moet zijn, niet alleen voor professionals. Met een reeks producten die mobiele fotografie verbeteren, kan iedereen nu gewoon via zijn mobiele apparaat dierbare herinneringen op een creatieve en professionele manier vastleggen.

SnapGrip

Het SnapGrip-systeem bestaat uit een SnapGrip, de SnapLight LED-ringverlichting en het SnapPod-statief die allemaal magnetisch aan elkaar kunnen worden bevestigd. Elk onderdeel kan afzonderlijk, samen en in elke combinatie werken. SnapGrip is een draagbare, lichtgewicht compacte handgreep, dock en oplader waarmee gebruikers snel, veilig en eenvoudig opnames kunnen maken op een smartphone. SnapGrip werkt met vrijwel elke smartphone en is MagSafe-compatibel.

ProGrip

ProGrip is een ergonomische greep met batterij die uw smartphone verandert in een professionele camera in enkele seconden. Met een ingebouwde ontspanknop, stabiele grip en draadloos opladen.

Prijzen