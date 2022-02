TCL lanceert P73-serie televisies met Google TV

De TCL P73-serie is voorzien van HDR-ondersteuning, waaronder Dolby Vision, HDR10+ en HDR10. Ook Dolby Atmos wordt ondersteund. Naast het brede kleurengamma met meer dan een miljard kleuren maakt de TCL P73-serie ook gebruik van Motion Clarity, een verwerkingstechnologie voor bewegende beelden die moet zorgen voor scherpere, niet-vervagende en stabiele beelden.

Voor een optimale game-ervaring is de TCL P73-series voorzien van Game Master. HDMI 2.1 zorgt voor compatibiliteit met de nieuwste generaties gameconsoles en maakt functies als ALLM (Auto Low Latency Mode) mogelijk. Hierdoor kan de grafische kaart van de gameconsole of pc de tv automatisch in gamemodus schakelen, voor een snelle game-invoervertraging van minder dan 15 ms.

De TCL P73-serie wordt ook geleverd met Google TV, wat betekent dat gebruikers de beschikking krijgen over honderdduizenden contentopties die via streamingdiensten zijn samengevoegd. De ingebouwde Google Assistant zorgt voor een eenvoudige manier van interactie tussen de gebruiker en de TCL televisie. Tot slot beschikt deze nieuwe televisie ook over Google Duo, zodat directe videogesprekken met familie en vrienden mogelijk zijn.

Belangrijkste kenmerken van de TCL P73-Serie:

4K HDR

Breed Kleurengamma

60 Hz Motion Clarity

Multi HDR format

Dolby Vision

HDR10

Game Master

HDMI 2.1 met ALLM

Dolby Atmos

Google TV

Hands-free Google Assistant

Google Duo

Werkt met Alexa

Netflix, Amazon Prime, Disney+

Dun metalen bezeless design

De prijzen worden op een later moment bekendgemaakt.