River OS: LG komt met alternatief OS voor smart tv’s

LG Ads heeft al verschillende samenwerkingen met OEM partners aangekondigd, zoals Sharp, HiSense, Toshiba en uiteraard LG zelf. De eerste televisies met het nieuwe besturingssysteem worden eind 2021 in India verwacht en in 2022 in de Verenigde Staten.

River OS komt met een gepersonaliseerd thuisscherm met content en advertenties die specifiek op de verschillende gebruikers zijn toegespitst. Ook is er ondersteuning voor stembediening. Volgens John Gee, chief business development officer bij LG Ads, biedt het nieuwe besturingssysteem voor OEM partners een mogelijkheid om hoge kwaliteit producten te leveren voor een betaalbare prijs. Personalisatie staat dus hoog in het vaandel op het thuisscherm, met aanbevelingen voor programma’s, films en tv-series en uiteraard de content van verschillende streamingdiensten.

RiverOS en WebOS

Het nieuwe besturingssysteem komt van LG Ads Solution, dat een samenwerking is tussen LG en Alphonso. LG heeft sinds januari een meerderheidsbelang in het bedrijf Alphonso, dat gespecialiseerd is in data omtrent tv-kijken en reclames. Wat het nieuws betekent voor WebOS, het huidige besturingssysteem van LG smart tv’s, is nog onduidelijk. Mogelijk gaat LG WebOS voor de high-end en midrange-modellen gebruiken. Het lijkt er dus op dat River OS gebruikt zal gaan worden voor het goedkopere segment smart tv’s. Niet alleen van LG zelf, maar ook voor verschillende OEM partners als Sharp, HiSense en Toshiba. Lees meer over het nieuwe besturingssysteem op de website van LG Ads.