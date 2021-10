Panasonic brengt Dolby Vision-update uit voor Ultra HD Blu-rayspelers

Met de nieuwste firmware-update (versie 1.69) komen er diverse verbeteringen naar onder meer de DP-UB9000, DP-UB424 en eerder gelanceerde Ultra HD Blu-rayspelers van het merk. De verbeteringen hebben met name betrekking op de weergave van Dolby Vision-content. Zo moet het bevriezen van beeld en het flikkeren van beeld na de update opgelost zijn.

De firmware-update is sinds 29 september beschikbaar voor onder meer Europese gebruikers van de Ultra HD Blu-rayspelers. De update kan via een actieve internetverbinding op het apparaat gedownload worden, of via een aangesloten usb-stick. De update-bestanden kunnen in het laatste geval hier gevonden worden. De volledige lijst met ondersteunde modellen vind je hieronder.