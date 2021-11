Ultra HD OLED-tv voor een (nog) scherpere prijs dankzij cashback

Profiteer nu van een extra scherpe prijs dankzij cashback op verschillende tv’s van Hisense, waaronder de populaire Hisense 55A90G. Dit model is een Ultra HD OLED-tv van 55-inch met uitstekende specificaties. Het opmerkelijke design springt direct in het oog. Het slanke OLED-scherm leunt namelijk 3° naar achteren en de voet is aan de voorzijde niet zichtbaar. Onderaan vinden we de luidsprekerbalk. Wij hebben dit model uitgebreid getest en beoordeeld met een 9.0. We geven je de hoogtepunten uit onze review even op een rijtje.

Het belangrijkste bij een televisie is natuurlijk het beeld. Zoals je kunt lezen in onze uitgebreide review van de Hisense 55A90G bleek dat prima in orde. De goede beeldverwerking met een zeer rijke kleurweergave zorgt voor meeslepende beelden met een goede schaduwnuance dankzij de uitgebreide hdr-ondersteuning. Er is ondersteuning voor Dolby Vision IQ én HDR10+. Ook het audiosysteem verdient een dikke pluim. De Hisense 55A90G heeft naast de speakerbalk namelijk ook twee opwaarts gerichte luidsprekers achteraan en een extra woofer. Samen zijn ze goed voor 80 Watt geluid. Schakel over van DTS Virtual:X naar Dolby Atmos voor die volle klank bij films én bij muziek.

De Hisense 55A90G beschikt over vier HDMI 2.0-aansluitingen. Daarnaast beschikt dit model over een aantal HDMI 2.1-features zoals eARC, ALLM en VRR. Uiteraard is dit een complete smart-tv met VIDAA, het smart tv-systeem van Hisense. Het werkt bijzonder vlot zonder ook maar enige vorm van vertraging en geeft je toegang tot al je favoriete streamingdiensten en andere populaire apps.

De Hisense 55A90G heeft een plekje veroverd op de Nederlandse markt en neemt zonder enige moeite plaats naast de concurrenten. En dankzij het scherpe prijskaartje is deze Ultra HD oled-tv absoluut het overwegen waard. Het kan nu nog voordeliger uitpakken dankzij de cashbackacties bij Hisense.