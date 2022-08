LG heeft in de Verenigde Staten een firmware-update voor de C2- en G2-serie oled-televisies uitgebracht waarmee de Dolby Vision Precision Detail-optie geactiveerd wordt. Naast deze ondersteuning moet de update volgens gebruikers en LG zelf ook de weergave van details in donkere delen van het scherm verbeteren.

Met Dolby Vision Precision Detail wordt volgens Dolby meer contrast en meer detail uit Dolby Vision-content gehaald. De content wordt in realtime geanalyseerd en verbeterd, wat moet zorgen voor subtielere zichtbare details. Echter, om de techniek te laten werken is een zeer krachtige processor nodig. LG rust zijn nieuwste oled- en QNED-modellen uit met de Alpha 9 Gen 5 chipset en die chip is blijkbaar krachtig genoeg om de techniek van Dolby aan te sturen. De update moet alle bestaande en toekomstige Dolby Vision-content meer contrast en detail geven.

In de 2022 oled tv line-up van LG beschikken de C2- en G2-serie over de Alpha 9 Gen 5 chipset. De A2- en B2-series komen met een oudere set en krijgen de upgrade dus niet. De G2-serie is daarnaast voorzien van een verbeterd EVO-paneel met Brightness Booster waarmee de helderheid naar een nog hoger niveau getild wordt. De C2-serie komt ook met een EVO-paneel maar zonder de Brightness Booster.

Momenteel is de update alleen via de Amerikaanse website van LG te downloaden. De verwachting is dat de update later ook OTA (Over The Air) verspreid wordt, ook in Nederland en België.

Meer informatie vind je in de 2022 LG oled tv line-up en de 2022 LG lcd led tv line-up.