JVC heeft vandaag de nieuwe 9200 Series oled-tv’s gelanceerd in de Benelux. De 9200 Series bestaat uit twee verschillende formaten, namelijk een 55-inch en een 65-inch. De tv’s zijn uitgerust met een oled-scherm en een verversingssnelheid van 100/120Hz, zodat ook een voetbalwedstrijd goed te volgen is. JVC belooft een uitstekend contrast, diepe zwartwaarden en levendige kleuren op de nieuwe modellen.

De JVC 9200 Series

De nieuwe oled-tv’s bieden ondersteuning voor Dolby Vision en Dolby Atmos en een geluidssysteem sluit je gemakkelijk aan via de eARC HDMI-poort. De tv’s zijn ook uitgerust met Auto Low Latency Mode, oftewel ALLM. Gespecificeerd volgens de HDMI 2.1-standaard is deze functie erg handig voor gamers met een spelcomputer, waarbij de tv in een speciale gamemodus gezet kan worden met lage latentie. Dat betekent een veel vloeiendere game-ervaring wanneer dat vereist is. De PlayStation 5 bijvoorbeeld heeft onlangs nog ALLM gekregen.

De 4K HDR oled-panelen van de 9200 Series upscalen ook sub-4k en SDR video’s middels SuperResolution. Ook Micro Dimming is aanwezig. Snelle actiescenes worden soepeler getoond door Motion Estimation/Motion Compensation (ME/MC). Aan boord vinden we Android TV, waardoor je gelijk al toegang hebt tot een groot scala aan apps en ook Google Assistant is aanwezig.

Prijs en beschikbaarheid

De JVC 9200 Series zijn per direct verkrijgbaar in de Benelux. Prijzen volgen zo spoedig mogelijk.