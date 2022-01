ISE 2022 met drie maanden uitgesteld

De ISE 2022 zal nu plaatsvinden op 10 tot en met 13 mei in de Fira de Barcelona Gran Via. De AV-beurs is hiermee drie maanden uitgesteld. Integrated Systems Europe zou namelijk plaats gaan vinden van 1 tot en met 4 februari.

De organisator achter dit evenement, Integrated Systems Events, heeft dit besluit genomen met de bezoekers en exposanten samen vanwege de toenemende zorgen omtrent de omikron-variant. Mike Blackman, Managing Director of Integrated Systems Events, zei vandaag dat ze de ontwikkeling van het virus al bijna twee jaar in de gaten houden in Europa. Alhoewel tijdens het organiseren van de beurs de gezondheid en veiligheid van de bezoekers in het achterhoofd als belangrijke factor meetelde, was nu de tijd gekomen om de ISE-beurs toch voor drie maanden uit te stellen.

Er lijkt goed over nagedacht te zijn door de ISE 2022 te verplaatsen naar mei. Tijdens de warmere maanden is het virus veel minder actief en men hoopt dat dit bij de omikron-variant ook het geval is. Integrated Systems Events gaat samenwerken met alle exposanten om de transitie naar de nieuwe datum zo spoedig mogelijk te laten verlopen.

Advertentie

Vorig jaar kleinschaliger

Ook vorig jaar werd de beurs uitgesteld van februari naar juni, tevens met het Coronavirus in het achterhoofd. De beurs werd uiteindelijk gehouden, maar op een veel kleinere schaal dan normaal gesproken.

Meer informatie vind je op de website van Integrated Systems Europe.