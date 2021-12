ISE 2022 Barcelona – ‘Life Lived Best at Home’

Expositie vloer

De bezoeker kan in 2022 een selectie maken uit een zestal technologie zones. De Multi Technology Zone is eigenlijk een must voor elke bezoeker. Daar worden door de grote spelers in deze markt totaaloplossingen geboden voor diverse toepassingen. Onder andere in hall 5 staat de VIOSO Projection Dome met software voor multi-projector en display toepassingen. De Audio Zone biedt plaats aan 140 exposanten die overwegend op de pro-markt opereren en komen met fraaie oplossingen voor immersive spatial audio, maar enkele high-end luidsprekerfabrikanten zijn hier aanwezig met innovatieve luidsprekermodellen. Veel fabrikanten van high-end versterkers en luidsprekers hebben ook inbouwluidsprekers, subwoofers en versterkers voor multiroom en hometheater.

Software media-players en allerlei displays zijn te vinden in de Digital Signage & DooH Zone. Bovenal bedoeld voor stakeholders die in publieke ruimten visuele content willen delen.

De Lightning & Staging Zone is nieuw. Hier is licht te vinden, rigging apparatuur, technieken voor motion tracking en video mapping en holografische toepassingen. Grotendeels gericht op producenten van content in de televisie- en filmindustrie. Licht vindt ook een toepassing in theaters en bij concerten. Deze doelgroep kan ook terecht in deze zone.

De Residential & Smart Building Zone biedt een zeer uitgebreid scala aan domotica-oplossingen voor in huis. Audio is hier ook ruim vertegenwoordigd met luidsprekers en elektronica, maar ook met afstandsbedieningssystemen voor theaters en home-automation in het algemeen. In de Unified Communications & Education Technology Zone zijn oplossingen te vinden om multi-site businesses en boardrooms te connecten. Eveneens technieken voor hybride werken, online education en het koppelen van werkplekken en remote locaties.

