Hitachi lanceert Q Series QLED 4K Android-tv’s in de Benelux

Hitachi is terug van weggeweest en komt met nieuwe 4k-televisies in de Benelux. Het bedrijf noemt het zelf de Q Series of Big Screen Quantum Dot Android TV OS devices. De nieuwe modellen zullen in vier formaten op de markt gebracht worden in de Benelux, namelijk in 65″, 55″, 50″ en 43″. De 4K HDR-tv’s komen met functies als Dolby Vision HDR en DTS en moeten dankzij Android-tv als je entertainment-hub in de woonkamer gaan dienen.

Quantum Dot Colour moet zorgen voor 90% DCI-P3 weergave voor een breed kleurbereik. De nieuwe Q Series moeten zo 1 miljard kleuren tot leven brengen op het scherm. De ingebouwde speakers ondersteunen DTS om meeslepend surround sound te bieden.

De Hitachi Q Series upscalen en refinen content in full hd, hd-ready en sd-content en ondersteunen ook Micro Dimming. Hitachi garandeert een groot scherm met een klein frame, om zo optimaal van entertainment te kunnen genieten. Het besturingssysteem is Android-tv en daarmee heb je direct toegang tot je favoriete streamingdiensten als Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Chromecast is overigens ingebouwd, dus je kunt direct je favoriete content casten.

Hitachi Q Series – Prijs en beschikbaarheid

Voorlopig is dit het enige wat bekend is over de nieuwe Q Series van Hitachi. De nieuwe qled-tv’s komen in ieder geval naar de Benelux toe. Verdere specificaties, de prijzen en de verschijningsdatum zijn nog niet bekend. Kijk voor meer informatie op de website van Hitachi.