Hisense, passie voor technologie (ADV)

Ambitieuze plannen

Bij Hisense werken meer dan 80.000 mensen en het beschikt over productie- en R&D-centra over de hele wereld, waaronder een Europees onderzoeks- en ontwikkelingscentrum. Het bedrijf investeert meer dan 5% van de omzet in R&D.

Hisense is marktleider tv in China, Australië en Zuid-Afrika. En in grote landen zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk groeit het aandeel snel. Ook in België en Nederland wil Hisense voet aan de grond krijgen. Sinds 2018 zijn Hisense televisies en koelkasten beschikbaar in Nederland, en sinds dit jaar in België. Je vindt Hisense producten niet alleen in de vakhandel, maar ook bij grote online partijen als Coolblue en Mediamarkt.