Hisense: meer dan een halve eeuw pionier in beeld en geluid (ADV)

Het kan zijn dat Hisense in Nederland misschien nog niet bij iedereen een bekende naam is. Maar achter hun producten staat een rijke historie van innovatie en wereldwijde expertise.

Wereldspeler én Europese partner met diepe wortels

Hisense werd opgericht in 1969 en is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste producenten van consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten ter wereld. Met een internationaal team van meer dan 90.000 medewerkers investeren zij continu in onderzoek en technologische ontwikkeling. Dit stelt hen in staat om producten te bieden die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van prestaties, duurzaamheid en comfort.

De aanwezigheid van het bedrijf strekt zich uit over meer dan 130 landen, met 17 productiecentra en 14 R&D-centra wereldwijd. Deze mondiale voetafdruk toont dat ze altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en behoeften van consumenten overal ter wereld.

Een belangrijk bewijs van hun kracht en stabiliteit is de dominante positie op de wereldwijde markt: volgens Omdia stond Hisense van 2022 tot en met 2024 wereldwijd op de 2e plaats in totale TV-afzet. Bovendien zijn ze de nummer 1 wereldwijd in het segment van 100″+ TV’s van 2023 tot 2024, inclusief LCD+OLED TV 100”-115” (Bron: Omdia, 2023-2024, global shipments unit share in 100inch and above LCD+OLED TV). Dit toont hun begrip van consumentenbehoeften en het vermogen om hoogwaardige producten te leveren op grote schaal.