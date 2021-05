Grootste Europese techbeurs IFA Berlin gaat in 2021 wederom niet door

In februari werd de aankondiging nog gedaan dat Europa’s grootste techbeurs IFA in 2021 wederom plaats zou vinden middels een fysiek live-evenement. Net zoals in 2019. Inmiddels hebben we bericht ontvangen dat we ook geen fysiek live-evenement meer mogen verwachten in september.

In 2020 was er ook geen fysiek live-evenement in Berlijn. Er was geen grote beurs waar tienduizenden mensen per dag over de beursvloer wandelden. Geen zoektochten naar de leukste gadgets, mooiste producten en interessantste ontwikkelingen. De organisatie organiseerde een kleinschalig evenement voor een select gezelschap waar enkele fabrikanten aanwezig waren voor een aantal presentaties. In 2021 zou de IFA weer als vanouds een groots evenement moeten worden voor het grote publiek. Zo dacht men er in februari in ieder geval over. Helaas was dit iets te optimistisch ingeschat.

Geen IFA 2021 in Berlijn

Wegens de huidige omstandigheden rondom het Coronavirus en de nog onzekere komende maanden is er geen betrouwbaar perspectief om de beurs in september te organiseren. Zo liet de Duits-Nederlandse Handelskamer ons weten. Er is in september in Berlijn dan ook geen fysiek live-evenement. Eerder al spraken verschillende fabrikanten hun zorgen uit dat de beurs te snel kwam in de huidige crisis. Of er dan in 2021 wederom een kleinschalig evenement plaats zal vinden is op dit moment nog onduidelijk. Zodra er meer nieuws bekend is zullen we dit bericht bijwerken.

Update: Inmiddels hebben we ook officieel bericht vanuit de IFA. De onzekerheid omtrent het Coronavirus speelt de grootste rol in het niet door laten gaan van de techbeurs. Samen met gezondheidsexperts is besloten dat een fysiek live-evenement met tienduizenden mensen in september 2021 niet verstandig is. Over een kleinschaliger evenement in september 2021 werd niet gesproken. Wel kondigt de organisatie aan dat IFA 2022 plaats zal vinden in Berlijn van 2 tot 6 september 2022.