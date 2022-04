42-inch LG C2-serie oled tv krijgt pas later dit jaar OLED EX-paneel

LG heeft al op de situatie gereageerd en geeft aan dat er inderdaad oude en nieuwe panelen gemixt zijn bij de 42-inch variant. Dit was volgens de Zuid-Koreaanse fabrikant onvermijdelijk gezien de huidige situatie in de productieketen. Wel belooft LG dat vanaf het tweede kwartaal van dit jaar alle C2-serie televisies (en hoger) over het nieuwe OLED EX-paneel beschikken. De vraag is alleen wanneer ze de winkels bereiken.

Nu is het probleem voor de koper niet heel groot. LG geeft namelijk aan dat hoewel deze modellen over het OLED EX-paneel beschikken de Brightness Booster voor een hogere helderheid niet actief is. Een groot verschil ga je dus niet zien. Aan de andere kant biedt het nieuwe paneel wel een betere energie-efficiëntie, is het duurzamer en maakt het dunnere schermranden mogelijk. Overigens gebruikt LG zelf de term OLED EX niet in marketing. De Zuid-Koreaanse fabrikant geeft de voorkeur aan de term OLED Evo.