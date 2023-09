Eerste verdieping

Na deze mooie start begeven we ons via een wenteltrap naar de eerste verdieping. Net als op de begane grond staan ook hier in de hal verschillende statische opstellingen. In het eerste vertrek komen we het domein van Frank en zijn vrouw Jing, die de administratie doet, tegen. Meteen aangrenzend bevindt zich de tweede luisterruimte. Zoals verwacht komen we hier in een hogere prijsklasse terecht en het eerste wat je daarvan ervaart is de liefde voor de Amerikaanse Klipsch-

luidsprekers en hoornluidsprekers in het algemeen. Stanly: “Hoornluidsprekers hebben vaak nog altijd de onterechte naam dat ze klinken als een ‘toeter’. Je zou er moe van worden en de weergave is vreselijk confronterend en up-front. In vroegere jaren hebben dat soort ontwerpen zeker bestaan, maar de merken en modellen die wij voeren hebben niets met zo’n weergave van doen. Integendeel zelfs, want ze komen vaak juist zachter en prettiger over dan menig conventioneel ontwerp. Niet voor niets hebben wij de volledige Heritage-lijn van Klipsch speelklaar opgesteld staan. Maar ook een merk als Horn Acoustic toont aan dat zelfs de fysieke afmetingen best bescheiden uit kunnen vallen”. Buiten hoornluidsprekers waar verder in het pand ook nog verschillende exemplaren van JBL zijn te vinden, kom ik in deze luisterruimte ook Sonus faber, de grotere modellen van AudioSolutions en ELAC tegen. Op elektronicagebied kan er tijdens mijn bezoek worden genoten van Melody, Soulnote, Synthesis, Ayon, Cayin, HiFi ROSE. Uiteraard is dit altijd een momentopname en kunnen er tijdens een volgend bezoek wel weer andere merken en modellen uit het zeer omvangrijke assortiment staan opgesteld.