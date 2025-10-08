Verslag: UK Hi-Fi Live Show 2025

De meeste audiobeurzen zijn in hotels, met de ene kamer na de andere waarin apparatuur gedemonstreerd wordt. In de Grandstand gaat het wat anders. Het is een enorm lang gebouw van zes verdiepingen dat aan de straatkant deels open naar buiten geopend is. De verdiepingen lopen bovendien niet over de hele breedte, waardoor je van de hoogste verdieping recht naar beneden kunt kijken. Kamers en grotere ruimtes liggen verspreid door de structuur, waardoor je als bezoekers behoorlijk wat afstand aflegt om van één demonstratie naar het andere te lopen. Al viel dat dit jaar beter mee dan bij vorige edities. De show was dit jaar iets compacter, maar daardoor misschien ook gezelliger, met een uitgebreider headfi-gedeelte en een drukbezocht vinylhoek dicht bij eetgelegenheden.

Een leuke traditie van de show is dat je bij het binnenkomen wordt begroet door bekende auto’s uit films. Dit jaar was er een Batmobiel, een replica van Lightning McQueen uit ‘Cars’ en de Ectomobile uit ‘Ghostbuster’. Heeft an sich niets met audio te maken, al zijn er wel enkele hoogtepunten en audioprimeurs los tussen de wagens opgesteld. Je kon zo al een voorproefje krijgen van de Aura-speakers van Estelon of de nieuwe Atom van Node Audio. De UK Hi-Fi Live Show wil altijd uitpakken met wereldprimeurs, en de Atom is daar een van. Het gaat om een modern ogende transmission line-speaker in rasechte Britse traditie met een heel complexe interne opbouw en gebouwd met geavanceerde materialen. Voorlopig is er echter nog geen distributie in de Benelux.

Het is lang stil geweest rond Devialet, maar na de lancering van de Astra-versterker vorig najaar presenteerde het Franse bedrijf recent een nieuwe Phantom Ultimate. Deze draadloze speaker behoudt z’n ruimtehelm-design maar is nog krachtiger. Het viel op de Ascot-show voor het eerst te beluisteren. Afwisselend met de Astra, die op een paar elegante YG Acoustics-speakers met hun typische aluminium kasten prima klonk.

De Phantoms waren niet de enige draadloze speakers met een sterke designinsteek op de show. In de kamer van distributeur Absolute Sounds – die in het VK de meeste premiummerken verdeelt – kwamen we de Pantheone One en de Obsidian van Pantheone tegen. Of ze goed klinken, viel vanwege de statische opstelling niet te zeggen. Maar de Pantheones vallen wel op.

Een gezicht dat je op veel internationale shows tegenkomt is Anders Ertzeid, de merkambassadeur van Hegel. De Noor was er ook bij in Ascot, waar hij zoals altijd heel geestdriftig de gloednieuwe H150 (aka ‘Prodigy’) demonstreerde op Amphion-speakers. Met (als we binnenwippen) dub, een genre die je maar weinig op een hifi-show zal ontmoeten. De opvolger van de populaire H120 ziet er in elk geval interessant uit. Het is voorzien de gebruikelijke streamingopties, het kenmerkende minimalisme op designvlak en een phono-ingang. Het merk uit Oslo had lang weinig aandacht voor vinyl, maar de laatste jaren is het bezig die achterstand sterk in te lopen.

Ook MoFi Electronics pakte groots uit. Letterlijk, met de SourcePoint 888, een behoorlijk zware vloerstaander die al even bestaat (we hebben hem zelfs al in het voorjaar getest) maar die blijft indruk maken. Je moet er wel de plaats voor hebben. De kamer was ook wel interessant omdat er fraaie vinylreleases werden gespeeld op een knappe MoFi Masterdeck, met duiding van MoFi-topman Steve Shade.

De volgende kamer leek wel volledig in teken van SVS te staan. Wat wil je, met een opgewerkt exemplaar van de gigantische SB17-Ultra R|Evolution-subwoofer in de kamer, naast een muzieksysteem met twee immens grote Ultra Evolution Pinnacle-torens.

Die producten zijn echter al bekend, dus we bleven langer hangen bij Unison Research. De Italianen uit Treviso hadden hun Absolute 845 SE dual mono-versterker mee, een kunstwerk van een buizenversterker die volledig ontdubbeld is opgebouwd. De combinatie van metalen zoals koper en aluminium met hout is wel iets héél bijzonder. Deze geïntegreerde versterker pak je niet zomaar mee, het weegt 90 kg en is 80 cm breed, 60 cm diep. Het prijskaartje van circa 37.000 euro staat impulskopen ook wel in de weg. Dan is de nieuwere S6 Black Edition een stuk haalbaarder voor de doorsnee audiofiel. Deze compacte geïntegreerde buizenversterker klonk heel mooi.

Argon Audio vind je bij ons in HiFi Klubben of bij HiFi Corner in België, maar de hoofdmoot van hun wereldwijde verkoop verloopt vooral online. Op de Britse show was het Deens betaalbare merk van Peter Lyngdorf er met de nieuwe TT Signature. Voor Argon is dit een ambitieus en toch wel duurder product. Dit retrogestileerde draaitafel heeft een zwevend subchassis en komt met een dure Ortofon-cartridge, wat de prijs van 1.499 euro verklaart. Binnenkort lees je hier er een review van. Zustermerk Radiant was er ook bij. De nieuwe piepkleine Clarity 4.2-speakers die net een EISA Award ontvingen oogsten veel bekijks. Dankzij drie USHINDI-woofers van de veelbesproken Purifi-startup produceren ze onwaarschijnlijk veel bas.

Primare uit Zweden en luidspreker Perlisten werken wel vaker samen. Ze deelden een kamer, waar er de nodige aandacht was voor de A-lijn die heel wat goedkoper geprijsd is dan de high-end R- en S-lijnen waarmee Perlisten eerst in de kijker liept. Maar het was Primare die een primeur presenteerde: hun Allt-i-Ett (Noors voor ‘alles-in-één’, wat een heel precieze omschrijving is), een alleskunner met krachtige versterking en ingebouwde speakers die wat doet denken aan Naims Mu-So. Het gemotoriseerde scherm is een slim gevonden feature, dat tijdens het afspelen van muziek coverart toont en tijdens het tv-kijken wegklapt. Ook hier lees je binnenkort een review van.

System Audio demonstreerde met z’n Legend 40 silverback DS-torens die werken met draadloze WiSA-technologie dat je highendgeluid kunt krijgen zonder veel kabels en componenten. Maar ook de kleine passieve Signature 5-luidsprekers – die dus wel een versterker vereisen – waren present, met passie gedemonstreerd door SA-baas Ole Witthøft.

De show in Ascot was het eerste officiële uitje van de Compass, het nieuwe instapmodel van Duitse luidsprekerbouwer Clearaudio. Het is een heel strakke riemaangedreven platenspeler die speelklaar wordt geleverd met de nieuwe N1 MM cartridge.

Maar wie mikt op de sterren en écht een bijzondere platenspeler zocht, die kon zich blindstaren op de TT01 van gerenommeerde ontwerper Helmut Thiele. Het is een spectaculaire speler van meer dan 20.000 euro dat over drie ontkoppelde lagen beschikt. En uitgerust met de indrukwekkende TA01-toonarm die volgens de ontwerper geen trackingfouten maakt.

Iets helemaal anders bij Thorens. Heel het assortiment van dit historisch belangrijk merk was er present, incluis de recent verschenen automatische TD 404 DD. De draaischijf ziet er zo knap uit dat je er bijna geen vinyl op wil leggen!

Ook hifi uit Nederland viel te signaleren in de Grandstand. De Takumi-draaitafels van Rik Stoet vielen er in de smaak, met name de TT 2.1DC.

Nog uit Nederland: Sphinx en Siltech. Beiden zijn van International Audio Holding, en waren zéér aanwezig. Naast de Sphinx-torens die met Sugden en SME werden gecombineerd, was er een unieke kans om te luisteren naar de Symphony-speakers van Siltech. Met hun vier 18-inch woofers en vijf tweeters (en gek genoeg: één midrange-driver) is het een imposante verschijning. Ontworpen om te klinken als een orkest… en die missie lijkt wel gelukt.

Britten zijn behoorlijk nostalgisch over hun hifi. Elk jaar komen we zo in de Grandstand bedrijven tegen die een oud design afstoffen en opnieuw presenteren. Dit jaar viel ons oog bij Audio Resurgence op de ‘remaster’ van de Kraken, een kekke klasse A-versterker van toenmalige merk Alchemist die 25 jaar geleden wel z’n fans had. Alchemist werkte vaak samen met wijlen ingenieurslegende Tim de Paravicini, maar in dit geval heeft oorspronkelijke ontwerper Glen Gayle de Kraken opnieuw onder handen genomen. Aparte vorm, tof geluid!

JBL – de JBL van Harman Luxury, niet het Harman Lifestyle-merk bekend van de Bluetooth-speakers – onthulde op High End München in mei drie nieuwe Everest-luidsprekers genaamd naar bergen in de Himalaya. In Ascot waren ze te horen. Zoals je zou verwachten van deze lijn komen de Everest-modellen dynamisch waanzinnig sterk uit de hoek, mede dankzij de Mark Levinson-set die deze compressiedriver-speakers indrukwekkend deed klinken.

Nog een geslaagde set op de UK Hi-Fi Live Show dit jaar: de EPOS ES-28N-vloerstaanders van Karl-Heinz Fink met Soulnote-versterking. En een fraaie Massimo Nero-draaitafel van Transrotor, dat mag ook tellen.

Het Duitse T+A hield het dan weer heel eenvoudig. Gewoon de compacte Symphonia alles-in-één-versterker en dan een paar Talis R 330-vloerstaanders. Meer was niet nodig om goed te klinken, want die Symphonia doet eigenlijk alles.

Voor Exposure is deze show een beetje een thuisspel. Het no-nonsense bedrijf uit het kuststadje Lancing op een uurtje van Ascot presenteerde in de Grandstand een nieuwe DAC voor de 3510-lijn, maar toonde vooral dat je veel muziek kunt krijgen zonder grote, dure dozen te moeten installeren. De bijhorende ProAc-speakers pasten er prima bij.

Canor Audio uit Slowakije timmert al een paar decennia aan de weg. Dat deed het de eerste jaren vooral als OEM die apparatuur bouwde waarop een ander merk kwam te staan. Dat doen ze nog altijd in hun grote fabriek, maar ze bouwen ook al geruime tijd zelf knappe buizenversterkers in een modern jasje. De nieuwe Virtus A3 is een hybride ontwerp dat zoals altijd bij Canor beschikt over een gezellig oranje dot-matrix-display. De A3-versterker voegt daar voor het eerst een volumeknop met in het midden een touchdisplay aan toe.

Op shows valt Audio Group Denmark altijd op met hun opstellingen waar altijd plaats is voor een lichtgevende achtergrondfoto. Vergeleken met andere events, zoals DAE in Veldhoven, hadden de Denen in Ascot een bescheiden systeem mee. Maar hun hyperactieve CEO, Lars Kristensen, was er wel. Hij demonstreerde een paar Børresen C2-standmounts, aangestuurd door een Aavik-versterker en ondersteund door powerconditing en bekabeling van Ansuz Acoustics.

Eindigen doen we met kleur. YG Acoustics staat altijd met veel speakers op deze show. Opvallen doen ze daar altijd, want zelfs de standaard metaalgrijs is een blikvanger. Maar het merk kan speakers in andere kleuren aanleveren, zoals in een opvallend groen die je hier op de foto ziet. AVID en Belcanto-elektronica waren ook groots aanwezig in deze immense ruimte.