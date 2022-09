Verslag: Elipson Audio – Lifestyle audio met een uniek design

Eerste indrukken

We beginnen de luistersessie met een willekeurig stuk muziek. Direct worden we verrast door een warme en ongedwongen muziekweergave. Het laag is wat krachtiger dan we gewend zijn en besluiten de luidsprekers een centimeter of dertig naar de luisterpositie toe te bewegen. We ervaren nu meer openheid en een lossere en een beter gecontroleerde laagweergave waarbij we de verschillende soorten laag moeiteloos kunnen onderscheiden. De transparantie en de neutraliteit in de midrange is uitstekend. Dankzij de snelheid van tweeter en midrange driver ervaren we een heerlijk gedetailleerde muziekweergave. Bovenal prijzen we de totale afwezigheid van hardheid en scherpte in de muziek. De match met de ICEpower versterkermodules van B&O is perfect.

Voor optimale imaging eigenschappen en een bredere ‘sweet spot’ zouden de speakers idealiter wat verder uit elkaar mogen staan. Ondanks dat we de luidsprekers niet verder uit elkaar kunnen plaatsen omdat de gebruikte luidsprekerkabels nu eenmaal niet langer zijn, ervaren we toch een prima geluidsbeeld. Wanneer we in de luisterdriehoek plaatsnemen stappen we denkbeeldig ‘in’ de muziek. We ervaren een heerlijk ontspannen muziekweergave met imaging eigenschappen die we in deze prijsklasse minder vaak aantreffen. De plaatsing van instrumenten, de focussering en geluidsdiepte zijn van significant hoger niveau dan dat we in dit prijssegment gewend zijn.

Nu zijn er vele streaming audio-oplossingen die uitstekend presteren, maar een draak zijn op het gebied van bediening. Zelfs in het high-end en ultra-highend prijssegment blijft er op het gebied van bedieningsgemak nog veel te wensen over. De streaming app van Elipson werkt na een beetje spelen en verkennen eigenlijk heel gemakkelijk en biedt meer dan voldoende overzicht. We streamen eenvoudig muziek via de telefoon of iPad en browsen in een paar snelle klikken door de muziekbibliotheek op de muziekserver en via onlinestreamingdiensten. Voor een snelle bediening is de unit voorzien van bedieningsknoppen en wordt deze standaard geleverd met een infrarood afstandsbediening. Ook dit is geen vanzelfsprekendheid meer vandaag de dag.