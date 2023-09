Verslag: De rijkswachter met het Lenco-museum

Upgrade voor de Garrard

Voor het afspelen van 78-toerenplaten vertrouwt Ivan op een Garrard 4HF, een prachtig toestel met een typisch jaren vijftig-design. De 4HF werd destijds gelanceerd als hip en betaalbaar alternatief voor de meer audiofiele 301. De houten plint van Ivan’s exemplaar heeft de tand des tijds niet doorstaan en leverde ook niet het beste geluid, dus liet hij zijn zoon, die schrijnwerker is, een stevige plint in multiplex maken. Die moet nog vernist worden en daarna krijgt de Garrard hedendaagse RCA-connectoren.

In afwachting speelt Ivan zijn collectie 78-toerenplaten af met een Dual 300 Dualophon Campio, een platenspeler uit de vroege jaren zestig met een ingebouwde mono buizenversterker en een luidspreker in het deksel. Ivan legt Tutti Frutti van Little Richard op en we worden getrakteerd op een charmante blikkerige sound. “De arm is het zwakke punt van de Dualophon”, zegt Ivan. “Hij geeft de naald te veel beweegruimte in de groef.”

De Dual heeft een ingenieus systeem waarmee je twee naalden uit de headshell kan laten zakken, één voor de 78-toerenplaten en één voor de andere snelheden.

Hoewel hij draagbaar is, blijft de Dualophon in de luisterruimte staan. Op vakantie in het buitenland gebruikt de ex-rijkswachter liever zijn Philips 133, een monospeler in rode kunststof uit 1975 die 33, 45 en 78 toeren aankan. “Niets zo vervelend als een plaat kopen en die niet onmiddellijk kunnen beluisteren”, zegt hij. “Kwalitatief is het natuurlijk niets bijzonders, maar het heeft charme.”