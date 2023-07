Verslag: Atlas Cables – Handgemaakt met liefde

Het oor wil ook wat

Het eerste wat opvalt bij het betreden van de luisterruimte is de apparatuur in het audiorack, of eigenlijk niet de apparaten an sich maar de manier waarop ze in het rack staan. Namelijk met de achterkant in het zicht in plaats van de fronten. Heel logisch wanneer je bedenkt bij een kabelfabrikant op bezoek te zijn. Kevin en Martin lachen wanneer ze mijn ietwat verbaasde blik zien. “Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?” grapt Martin. “Het systeem wat er staat is verder ook niet echt spannend, en regelmatig aan verandering onderhevig. Momenteel staat er een Musical Fidelity-voorversterker, Naim-server, Chord Ultimate-eindversterker, Arcam-DAC en DALI-speakers. Het enige wat de combinatie voor ons moet doen is de verschillen tussen de diverse kabels laten horen”, zegt Kevin. Voor de luistersessie beluisteren we stereo RCA-interlinks tussen de DAC en de voorversterker. Aan de andere bekabeling van de set wordt niets veranderd. “Wat we nu gaan doen is iets waarvan we hopen en promoten dat onze dealers dit ook doen voor hun klanten. De verschillen laten horen tussen de diverse kabels en die kunnen verklaren aan de hand van de vijf parameters waar we eerder over spraken. Geen voodoo of spannende terminologie maar gewoon common sense. Ik pak altijd één track en die laat ik ongeveer veertig seconden horen, vervolgens laat ik hetzelfde stuk nog een keer horen. Daarna wissel ik, in dit geval de stereo interlink, en gaan we op dezelfde manier verder”, vertelt Martin. We starten met de Element Achromatic, de betaalbare instapkabel van Atlas. De weergave is prima, mooi evenwichtig en aangenaam. Vervolgens wordt de Element vervangen door de Equator Achromatic, in de basis dezelfde opbouw en materialen alleen nu Coax met een dubbele afscherming. Resultaat: een ruimer stereobeeld en meer samenhang tussen de instrumenten.

Hierna is het de beurt aan de Hyper Achromatic welke beschikt over meer OCC-geleiders. Dit vertaalt zich in een levensechtere weergave met meer rust. Hoewel de stap groter is dan tussen de eerste twee versies laat het zich lastiger omschrijven in termen als ruimtelijkheid of klankkleur. Meer betrokkenheid bij de muziek is de beste omschrijving. Prijstechnisch wordt er nu een flinke stap gemaakt naar de Ailsa Achromatic. De Ailsa is ongeveer 1,5 maal duurder dan de Hyper. De isolator is nu PTFE in plaats van PEF en de afscherming van koper. Alle instrumenten klinken nu natuurlijker, gemakkelijker en de muziek lijkt langzamer gespeeld te worden. Hoewel de naam Ailsa gelijk blijft, is de toevoeging Ultra in plaats van Achromatic wat het verschil maakt. Qua prijs wordt een forse stap gemaakt, met prijzen rond veertienhonderd euro voor een 1 meter set, ongeveer driemaal de prijs van de ‘normale’ Ailsa. Technische verschillen zijn er te over en het voert te ver om ze allemaal te duiden. De Ultra plug, multi-core opbouw en Grun Earthing zijn er enkele. De weergave klinkt nu veel opener, er is meer lucht rondom de instrumenten en stemmen. Volwassener en natuurlijker zijn sleutelwoorden om de weergave te duiden. “Kijk”, zegt Kevin en hij laat mij het binnenwerk van de Ultra- en Ultra L-plug naast elkaar zien. “Dit is wat we bedoelen met: Hoe minder plug hoe transparanter de weergave.” De plug is massief waar de Ultra een open structuur heeft. Hij geeft mij beide en zelfs bij deze kleine onderdelen is het verschil in gewicht duidelijk voelbaar. Door met de Mavros Ultra, welke beschikt over meer geleiders, twin multi-core, en Grun Earthing System. Het is nu perfect hoorbaar hoe de piano aangeslagen wordt en de fluit aangeblazen. De stem van Sarah McLachlan wint nog meer aan realisme en je hoort haar ademen. Als laatste mag de nieuwe Arran Ultra L, met het 3D-geprinte binnenwerk van de plug, nog betere afscherming en massief OCC koperen geleiders zijn kunstje vertonen. Deze kabel brengt de weergave naar een zeer hoog niveau. De rust die in de weergave zit is prachtig en maakt dat de muziek uit de speakers vloeit. Een kabel die in staat is iedere serieuze audioset naar een hoger plan te tillen. Kevin en Martin hebben me volledig overtuigd met deze demo. Ze zijn inderdaad in staat de hoorbare verschillen tussen de diverse kabels met een technisch onderbouwd verhaal te verklaren dat voor iedereen te begrijpen is.