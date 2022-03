Verslag: 10 jaar Hi On Line – Hifi Internet Radio

Van te lage bitrate naar FLAC

Om met dit laatste meteen van start te gaan wil ik natuurlijk als eerste weten wat iemand die alles al heeft en doet wat hij leuk vindt, trekt in het optuigen van een eigen radiozender? ‘Zoals je weet Werner ben ik al sinds de begindagen een echte streamingfanaat. Het niet meer gebonden zijn aan één vaste plaats in huis, maar daarvoor in de plaats overal van muziek te kunnen genieten vind ik een enorm voordeel. Natuurlijk zijn fysieke media zoals cd en vinyl nog steeds soms zelfs hartveroverend mooi, maar de extra vrijheid die gestreamde muziek geeft vind ik onweerstaanbaar. Ook analoge FM radio ontvangst heeft al heel vroeg mensen deze vrijheid kunnen bieden. Want natuurlijk stond in iedere huiskamer een echte tuner aangesloten op de grote audioset. Maar je kon er nog zoveel meer mee waaronder in een walkman, draagbare radio om nog maar niet te spreken over de alom vertegenwoordigde autoradio. Toch wilde ik graag nog een stap verder zetten en dat was het starten van een eigen radiozender. Hoe lastig, complex en leuk het daarom ook was. In eerste instantie vormde mijn eigen muziekcollectie de basis, maar die werd al snel uitgebreid en inmiddels staan er 87.000 verschillende tracks op de harde schijven. Toch was een eigen FM zender al vanaf het eerste moment geen optie. Want of het was illegaal en dan voorzien van een heel beperkt regionaal bereik, of je moest naar landelijke dekking gaan en die frequenties zijn al jaren onder de bekende zenders verdeeld. Gelukkig is er ook nog zoiets als internetradio en die gedachte was uiteindelijk de oplossing voor mijn vraagstuk. Het mooie was dat ik ook echt wat anders aan wilde bieden. Want hoewel er zeker goede muziek in overvloed was, bleek de geluidskwaliteit enorm slecht te zijn! Vaak zelfs nog beroerder dan het sterk gecomprimeerde gewraakte mp3 formaat. Zoals verwacht had dit alles te maken met de veel te lage bitrate. Hierdoor klonk alles zo akelig geknepen, glazig en op zijn best inspiratieloos, dat ik er niet met goed fatsoen naar kon luisteren.’