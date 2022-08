Ultimate Ears lanceert waterdichte bluetoothspeaker WONDERBOOM 3

De Ultimate Ears WONDERBOOM 3, zoals de compacte bluetoothspeaker voluit heet, is de opvolger van de WONDERBOOM 2 uit 2019. In 2017 verscheen de eerste generatie. Op het eerste gezicht lijkt dit nieuwe model vrijwel identiek aan het vorige model, maar toch zijn er een aantal verschillen. Zo is de waterdichte bluetoothspeaker duurzamer gemaakt en bestaat het voor een deel uit gerecycled plastic en is het bluetooth-bereik met 40 meter iets groter.

De Ultimate WONDERBOOM 3 levert 360-graden-geluid en gaat 14 uur mee op de batterij, dat is een uurtje langer dan de voorganger. Opladen kan met micro-usb en twee speakers kunnen samen in een stereo-opstelling gebruikt worden. Dankzij IP67 is de bluetoothspeaker onder alle weersomstandigheden te gebruiken. Sterker nog, je kunt hem zo in het zwembad gooien. Daar blijft de speaker namelijk gewoon drijven en ondertussen je favoriete muziek afspelen. De speaker bestaat wederom uit plastic met een stoffen laagje. Je kunt wederom kiezen uit diverse hippe kleuren. Bediening kan met de fysieke knoppen op de bluetoothspeaker of natuurlijk vanaf je smartphone of tablet.

Prijs en beschikbaarheid

De Ultimate WONDERBOOM 3 komt bij lancering in vier verschillende kleuren, namelijk Hyper Pink, Bright Grey, Active Black en Performance Blue. De prijs moet identiek zijn aan de vorige generatie, namelijk 99 euro. De verkoop start in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk op 31 augustus. Een internationale release moet snel volgen. Kijk voor meer informatie op de website van Ultimate Ears.