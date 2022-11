Op bezoek bij Reference Sounds – Experience in de polder

Alexx V en Relentless

Op de externe showlocatie van Reference Sounds staat de Wilson Alexx V set, aangestuurd door een tweetal DDMAS Relentless eindversterkers. Ook de Momentum voorversterker is van DDMAS. Meestal komt zo’n set naar een van de luisterruimtes van uw auteur, maar een Relentless eindversterker weegt

258 kg. Normaal gesproken helpt het buurmeisje dan een handje, maar die is op vakantie. De Relentless is 57,2 cm breed, 28,0 cm hoog en 82,6 cm diep en heeft ook daarom een problematische verhouding met het audiorackje hier ter plaatse. De Alexx V weegt per stuk 227 kg. Voor een beetje pianoverhuizer geen enkel probleem. Als al dat moois dan binnen is, moet je nog een middagje gaan tunen. Hoe beter de audio-spullen zijn, hoe lastiger het is om ze op topniveau te laten spelen, maar daar draait Michael Huigen zijn hand niet voor om. Uw recensent had in ieder geval de beschikking over een volledig ingeregelde set.

De Relentless biedt indrukwekkende specificaties. Daarvan zal het uitgangsvermogen van 3000 Watt bij 4 Ohm tot de verbeelding spreken (1500 Watt/8 Ohm, 6000 Watt/2 Ohm en 15.000 Watt/1 Ohm). Dat is fijn voor de Alexx V. Die heeft een minimale impedantie van 2 Ohm en nominaal 4 Ohm. Heb je dan zoveel vermogen nodig? Ja en nee. Nee, omdat met een minimaal aanbevolen versterkervermogen van 50 Watt en een gevoeligheid van 92 dB, de Alexx V uitstekend op de eerder genoemde Leak TL 50 kan spelen. Ja, omdat het enorme beschikbare vermogen een flinke headroom geeft. Je hebt dus een enorme dynamische ruimte en de versterker opereert vrijwel altijd in het gebied waar de vervormingen het laagste zijn. Veel beschikbaar vermogen ‘klinkt’ vaak beter. Het is sowieso plezierig om wat extra vermogen te hebben. Het -3 dB-punt van de Alexx V ligt op 20 Hz. In de praktijk is het dus een full range systeem. Voor DDMAS is de Relentless natuurlijk een in de praktijk werkend en verkoopbaar product. Maar, het is ook een statement en dus een bewijs van technisch kunnen. Vergelijkbaar met de eerdere Krell MRA. Indertijd gezien als de beste solid state in de wereld. Mogelijkerwijs kon de MRA rekenen op lichte confrontaties met de WAF. De Relentless is feitelijk interieurvriendelijker. Gebouwd uit massief aluminium en koper is het ook een objet d’art. Bezoekers van uw appartement zullen er ongetwijfeld door getriggerd worden. De fraaie vormgeving werd ingegeven door Petra D’Agostino. Zowel de Relentless als de Alexx V zitten vol met nieuwe technologie. Teveel om op te noemen. De Relentless biedt onder andere geen globale feedback. De open-loop lineariteit is dusdanig goed dat deze negatieve globale feedback niet nodig is om de vervormingscijfers omlaag te krijgen.

De Alexx V bouwt voort op de originele Alexx. Het zijn hier wederom verbeteringen in het materiaal (V-materiaal), verbeteringen in time-alignment, een grotere inhoud voor de woofers die vergelijkbaar is met de Chronosonic, doorontwikkelde drivers, een betere transient-speed en een hogere resolutie.