Nieuws Audio Hoofdtelefoons

Sony lanceert nieuwe USB-C in-ear oordopjes

04 september 2025 1 Minuut 0 Reacties
Sony usb-c oortjes

De Sony IER-EX15C in-ear oordopjes zijn ontworpen om een simpele en directe luisterervaring te bieden. Ze zijn voorzien van een USB-C-aansluiting, waardoor ze compatibel zijn met de meeste moderne smartphones, tablets en laptops. De oordopjes hoeven niet opgeladen te worden; je plugt ze in en ze werken meteen. Dit maakt ze ideaal voor wie direct wil luisteren zonder zich zorgen te maken over de batterij.

IFA in-ear Sony IFA 2025

Ondanks hun compacte formaat en lichte gewicht zijn de oordopjes uitgerust met een 5 mm driver. Deze kleine luidspreker levert een geluidskwaliteit die gericht is op diepe bastonen en heldere vocalen, wat zorgt voor een rijke geluidsweergave. De meegeleverde zachte siliconen oordopjes in drie verschillende maten zorgen voor een comfortabele en veilige pasvorm.

Gebruiksgemak staat centraal bij de IER-EX15C. De bediening op de kabel maakt het mogelijk om functies te bedienen zoals het afspelen of pauzeren van muziek, het aanpassen van het volume en het beantwoorden van telefoongesprekken, zonder je apparaat aan te raken. De knoopvrije kabel voorkomt dat de oordopjes in de war raken, wat ze praktisch maakt voor onderweg.

Wat betreft duurzaamheid, Sony heeft de verpakking van de IER-EX15C plasticvrij gemaakt. Dit past binnen hun bredere milieudoelstellingen. De oordopjes zijn bovendien verkrijgbaar in verschillende kleuren: zwart, wit, blauw en roze. Ze komen in september op de markt met een adviesprijs van €25.

Reacties (0)

Lees meer

Anker solix review 10 Smarthome
Reviews Smarthome Energie 23 augustus 2025

Review: Anker SolarBank 3 Pro thuisaccu – plug & play energie-opslag met vooral minpunten

23 augustus 2025
Serie Last of Us Entertainment
Nieuws Tips en advies Entertainment Films en series 18 april 2025

Streamingtips #16 – Companion, A Real Pain en The Last of Us

18 april 2025
Diafragma_Grijsfilters_9 Create
Digital Movie Tips en advies Create 06 augustus 2025

Diafragma en Grijs/ND-filters – Reguleren van licht

06 augustus 2025
Me april 2025 Audio
Music Emotion Audio 04 april 2025

Nieuwe uitgave: Music Emotion april 2025

04 april 2025
Greenscreen_11 Green screen stamford Create
Achtergrond Digital Movie Create 16 april 2025

Green screen-techniek: het onmogelijke wordt mogelijk

16 april 2025
Sonos Hue Smarthome
Nieuws Smarthome Verlichting 04 september 2025

Philips Hue-verlichting te bedienen met Sonos Voice Control

04 september 2025
Eufy Marswalker Smarthome
Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten Veiligheid en beveiliging 04 september 2025

Anker pakt uit met traplopende Eufy Marswalker robotstofzuiger en nog veel meer

04 september 2025
Teufel MOTIV XL Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 29 juli 2025

Teufel lanceert draagbare ‘Roon Ready’ hifi streaming speaker

29 juli 2025