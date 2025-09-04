Sony lanceert nieuwe USB-C in-ear oordopjes

Ondanks hun compacte formaat en lichte gewicht zijn de oordopjes uitgerust met een 5 mm driver. Deze kleine luidspreker levert een geluidskwaliteit die gericht is op diepe bastonen en heldere vocalen, wat zorgt voor een rijke geluidsweergave. De meegeleverde zachte siliconen oordopjes in drie verschillende maten zorgen voor een comfortabele en veilige pasvorm.

Gebruiksgemak staat centraal bij de IER-EX15C. De bediening op de kabel maakt het mogelijk om functies te bedienen zoals het afspelen of pauzeren van muziek, het aanpassen van het volume en het beantwoorden van telefoongesprekken, zonder je apparaat aan te raken. De knoopvrije kabel voorkomt dat de oordopjes in de war raken, wat ze praktisch maakt voor onderweg.

Wat betreft duurzaamheid, Sony heeft de verpakking van de IER-EX15C plasticvrij gemaakt. Dit past binnen hun bredere milieudoelstellingen. De oordopjes zijn bovendien verkrijgbaar in verschillende kleuren: zwart, wit, blauw en roze. Ze komen in september op de markt met een adviesprijs van €25.