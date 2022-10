Sony brengt multipoint naar drie draadloze oordopjes

Drie draadloze oordopjes van Sony krijgen binnenkort een update waarmee ondersteuning voor multipoint wordt toegevoegd. Het gaat om de vorig jaar gelanceerde WF-1000XM4 en de dit jaar uitgebrachte LinkBuds en LinkBuds S. Sony geeft aan de update waarschijnlijk in november naar alle eigenaren van deze oordopjes uit te rollen.

Multipoint is een interessante nieuwe functie voor hoofdtelefoons. Hiermee is het namelijk mogelijk meerdere apparaten tegelijkertijd te verbinden. Op deze manier schakel je snel over van de muziek op je laptop, naar de inkomende oproep op je telefoon. Sony geeft ook aan de functie Auto Play toe te voegen. Hiermee gaat de weergave naadloos over van het ene apparaat naar het andere. Ben je klaar met een videogesprek op je laptop, dan start automatisch de muziek weer op je mobiele telefoon.