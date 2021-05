Sonos Arc-update geeft meer controle over Dolby Atmos-volume

Als je dan zo veel geld uitgeeft aan een soundbar als Sonos Arc, dan is het wel fijn wanneer je daar echt alles uit kunt halen. Een verse update voor de Arc geeft je nu meer controle over het geluid uit je Dolby Atmos-opstelling. Je moet hiervoor even de app voor mobiele apparaten updaten.

Update voor Sonos Arc

De update zorgt ervoor dat je de height channel volume kunt aanpassen voor de soundbar. Daarmee bepaal je hoe prominent het overhead channel aanwezig is in de Dolby Atmos-geluidsweergave. Je kunt het volume naar beneden brengen wanneer je vindt dat het te veel aanwezig is of juist omhoog schroeven wanneer het wel een onsje meer mag.

Voorheen was het zo dat deze functionaliteit automatisch voor je ingesteld werd dankzij de Trueplay-feature. Met Trueplay houdt Sonos rekening met de omgeving waarin een speaker staat, waardoor de speakerinstellingen dus zijn afgesteld op de kamer en de positie waarin de soundbar of speaker staat. Je vindt de nieuwe opties onder de instellingen van de Sonos Arc, binnen de app van het bedrijf.

Daarnaast is er ook een update voor Sonos Roam-eigenaars. De update moet ervoor zorgen dat de accu niet heel snel leeg raakt wanneer je de Google Assistent gebruikt, wat tot nu toe het geval was. De update voor de Sonosapp wordt nu uitgerold.