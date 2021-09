Skullcandy Push Active True Wireless met stembediening aangekondigd

Skullcandy noemt zijn platform voor stembediening Skull-iQ Smart Feature Technology. Wanneer er een update voor het platform beschikbaar is, dan brengt het merk die uit via de gratis app. Als gebruiker zeg je “Hey Skullcandy” om toegang te krijgen tot de stembediening. Met deze commando is het mogelijk om content af te spelen of te pauzeren, gesprekken te beantwoorden of weigeren, Stay-Aware Mode te activeren en Spotify te open.

Stembediening van Skullcandy

Dankzij de samenwerking met Spotify, is Skullcandy het eerste bedrijf dat het stem geactiveerde Spotify Tap aanbiedt. Wanneer je “Hey Skullcandy, Spotify” zegt, krijg je toegang tot je favoriete muziek en podcasts. De functie activeer je tevens door een knop op de nieuwe oortjes in te drukken. Met Skull-iQ is het eenvoudig stemcommando’s direct en zonder extra instellingen door te sturen naar de voice control-functie van je mobiele apparaat.

De Push Active True Wireless-oortjes hebben als eerste product van de fabrikant de Skull-iQ-technologie aan boord. Deze technologie zorgt voor een beter geluid en volledig handsfree gebruik, de Stay-Aware Mode zorgt voor extra veiligheid. Push Active reageert op stemcommando’s en beschikt over andere opties, zoals Share Audio, Spotify Tap en firmware-updatemogelijkheden voor het toevoegen van toekomstige opties.

Met een water-, zweet- en stofafstotende waarde van ip55, zijn de Push Active-oortjes te gebruiken tijdens het sporten. Push Active heeft tien uur aan batterij in de oortjes en nog eens een extra 34 uur aan batterij met het oplaaddoosje. De stevige over-ear haakjes blijven de oortjes goed zitten. Daarnaast heeft Push Active geïntegreerde Tile-technologie waardoor je in het geval van verlies gemakkelijk je oortjes kunt vinden door via de gratis Tile-app je oortjes te lokaliseren.

Tot slot: persoonlijke EQ’s moeten voor een persoonlijke audio-ervaring zorgen en dual noise-reducing microfoons zorgen voor wering van geluid van buitenaf tijdens het bellen. Ook heeft Push Active “microfoons en drivers die zijn geselecteerd en afgestemd door experts”.

Prijs en beschikbaarheid

De Skullcandy Push Active True Wireless met Skull-iQ zijn vanaf vandaag, 28 september, te koop voor een adviesprijs van 79,99 euro. FWD heeft eerder een review van een setje Skullcandy-oordoppen gepubliceerd. Die lees je hier.