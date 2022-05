Review: Veddan Atom luidsprekers – Een nieuwe kijk op luidsprekers

Het idee

‘Wanneer ik namens ons complete team spreek zijn we als audioliefhebbers veel prachtige systemen tegengekomen. Elk systeem had zo zijn voordelen, maar helaas ook steeds een pakket aan nadelen. Dit motiveerde ons om mijn basisconcept verder uit te werken en gezamenlijk een systeem te ontwerpen waarin deze voordelen zonder nadelen konden worden gecombineerd. Volgens ons bestaat de perfecte luidspreker uit de volgende vijf hoofdpunten en om deze wat meer te verduidelijken vertel ik even kort in Jip en Janneke taal wat ze inhouden:

Fase correct

Stel je voor dat je voor een live orkest staat. De drummer van het orkest staat vijf meter achter de violist en ze spelen tegelijkertijd hetzelfde nummer. Doordat het geluid van de drummer een grotere afstand moet afleggen dan de violist hoor je een klein verschil qua looptijd. Om het geluid uit een luidspreker natuurgetrouw te laten overkomen, is het zeer wenselijk dat alle frequenties tegelijkertijd bij je oren aankomen zoals bedoeld in de opname. Dit fenomeen noemen we ‘fase-correctheid’.

Dynamisch bereik

Zoals de meeste lezers van Music Emotion vast wel weten is dynamiek het vermogen van een luidspreker om elke volumeverandering nauwkeurig weer te geven. Met dynamisch bereik bedoelen we alles van ruisvloer (het geluidsniveau dat aanwezig is zonder audiosignaal) tot het punt waar vervorming begint. Als je thuis naar muziek luistert, wil je de zachtste geluiden kunnen onderscheiden. Ook tijdens luide passages net als in de concertzaal.

– Frequentiebereik

Geluid is niets meer dan trillingen in de lucht. Door het aantal trillingen per seconde te meten, weet je wat de frequentie van geluid is. Dit wordt uitgedrukt in Herz (Hz).

Over het algemeen is een vlakke frequentierespons gewenst bij het ongekleurd weergeven van muziek. Dit betekent dat alle frequenties met hetzelfde volume worden weergegeven. In de praktijk zou dit betekenen dat een audiosignaal op dezelfde manier wordt weergegeven als hoe het de luidspreker binnenkomt.

– Zo laag mogelijke vervorming

Idealiter speelt je luidsprekersysteem een muziekstuk af op precies dezelfde wijze als het is opgenomen. In dit geval is er geen sprake van vervorming. Maar een weergegeven muziekstuk kan om allerlei redenen ook vervormd raken. Dit kan door het ingrijpen van passieve wisselfilters, resonantie in de speaker of het ontwerp van/componenten in de versterker of driver. Hoe minder vervorming, hoe ‘natuurlijker’ de muziek zal klinken.

– Snelheid

We kennen allemaal het effect van de aanslag op een triangel. Deze trilt en veroorzaakt onmiddellijk geluid. Dit geluid zal langzaam wegsterven, tenzij je de trillingen bijvoorbeeld met je hand stopt. De snelheid van een luidspreker is te vergelijken met de werking van een triangel. Zodra het een audiosignaal ontvangt, oefent het een bepaalde druk uit op het membraan. U wilt dat dit signaal zonder vertraging te horen is en onmiddellijk stopt wanneer het signaal weg is. Dus niet langzaam uit doven als de triangel doet.