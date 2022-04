Review: Trafomatic Elegance Evolution & Evolution Line One

Evolution Line One voorversterker

Het Trafomatic versterkerprogramma blijkt dus eveneens volledig op moderne buizentechniek gebaseerd en is opvallend uitgebreid. Zo zijn er vier voorversterkers, vijf hoofdtelefoon/phono voorversterkers, maar liefst tien(!) eindversterkers en zeven geïntegreerde versterkers! Door de Rhapsody demo van de extreem prijzige en reusachtig grote Elysium mono eindversterkers van € 120.000,-

per paar, was bij mij het typerende high-end beeld ontstaan van zeer hoge kwaliteit tegen zeer hoge prijzen. Maar hoe zit het dan met de bij mij aangeleverde testproducten? Op het moment dat ze in volle glorie op mijn Finite Pagode Master Reference rack zijn geplaatst ben ik er vooral in eerste instantie even stil van. Goh wat mooi en wederom afwijkend zeg. De Evolution Line One voorversterker is namelijk standaard uitgevoerd in een hele mooie diepe matzwarte kleur die prettig rubberachtig aanvoelt. Hoewel de maten (45 cm breed, 10,5 cm hoog en 32 cm diep) klassiek georiënteerd zijn, is de ronde vormgeving en uitstraling dat allerminst. Pfoei, dit is echt mooi en absoluut stijlvol zeg. Op de voorzijde een ingelegd blank aluminium paneel met daarom slechts twee geprofileerde draairegelaars voor volume en bronkeuze. Een logo, typenaam en rode LED indicatie maken dit plaatje aan de voorzijde af. De linkerzijde bevat een kantelschakelaar om het apparaat aan/uit te schakelen, terwijl de achterzijde een stuk uitgebreider toont en is voorzien van maar liefst vijf schakelbare RCA ingangen, een tape uit, sub uit en line uitgang. Positief afwijkend zijn tuimelschakelaars voor aarde, de versterkerkingsfactor (22 of 25 dB)

en een extra aardedraad aansluiting. De bekende Euro netsnoeraansluiting rond het plaatje af. De Evolution Line One staat mooi breeduit op zijn vier eigen fabricaat voeten en de behuizing toont opmerkelijk robuust en massief. Nadere inspectie leert dat dit niet alleen zo lijkt maar ook werkelijk zo is. Want alle Trafomatic behuizingen zijn namelijk vervaardigd van MDF wat met een CNC machine nauwkeurig tot de typerende behuizing met ronde hoeken wordt gevormd.

Deze massieve en solide houten buitenschil is trouwens niet alleen bijzonder geschikt om de beoogde vorm te realiseren, maar zorgt er ook voor dat resonanties geen kans maken. Aan de binnenzijde zorgen trouwens metalen wanden voor de benodigde elektrische afscherming. Net wanneer ik bijna denk dat deze sobere voorversterker handmatig bediend moet worden, blijkt er ook een hele mooie afstandsbediening bij dit pakket standaard te worden geleverd. Het is wederom een stijlvol kleinood geheel in dezelfde stijl en kleur (iedere Trafomatic kan tegen meerprijs in iedere gewenste kleur worden uitgevoerd). Ook bij deze afstandsbediening is de vloeiend gestileerde behuizing wederom met het rubberachtige van DuPont afkomstig materiaal bekleed, terwijl het aluminium bovenplaatje alleen maar twee grote chromen drukknoppen bezit. Heerlijk zo’n echt functionele afstandsbediening die nu eens niet is voorzien van de hele berg ‘universele’ knopjes met functies die het desbetreffende apparaat vaak niet eens bezit.