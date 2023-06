Eenvoudig te plaatsen monitors

De geluidskwaliteit wordt niet enkel bepaald door de kwaliteit van kabels en componenten, maar vooral door de ruimte waarin de set staat opgesteld. Het merendeel van de huiskamers, waarschijnlijk ook die van u, leent zich eigenlijk niet voor de plaatsing van imposante vloerstaande luidsprekers. Dergelijke luidsprekers hebben doorgaans veel ruimte nodig om optimaal te presteren. In veel huiskamers zal bij een dergelijke grote luidspreker door terugkaatsing van de laagste frequenties enerzijds een flinke toename in het laag worden ervaren, anderzijds kan dit ervoor zorgen dat lage frequenties elders in de ruimte worden uitgedoofd. Dit heeft te maken met golflengtes. Wanneer we uitgaan van een frequentie van 60 Hz, dan hebben we theoretisch al een minimale afstand van 5 meter nodig om het laag optimaal weer te geven.

Grote vloerstaande luidsprekers reiken soms wel beneden de 30 Hz en hiermee neemt de golflengte recht evenredig toe. Door toename van staande golven vloeit de laagweergave minder homogeen door de ruimte waarmee een drukkende, onrustige en onevenwichtige muziekweergave kan worden ervaren. Dit betekent in de praktijk dat grotere luidsprekers zonder akoestische aanpassingen van de luisterruimte veel lastiger zijn om correct te plaatsen. Om een globale indruk te krijgen van de response van uw ruimte zijn er online diverse handige tools te vinden, waaronder die van Soundton.com. Deze tool berekent na het ingeven van enkele ruimte parameters en luidsprekertype de laagresponse en toont deze in kleur. Groen is prima, rood daarentegen niet.

Met de Totem Bison-luidsprekers zult u in de praktijk veel minder hinder ondervinden om deze correct in de ruimte te plaatsen. Totem geeft voor de Bison Monitor als vuistregel op dat deze tussen de 15 en 91 centimeter van de achterwand geplaatst kunnen worden. Dichter naar de wand zorgt voor meer warmte, gevoel en kracht in het laag. De onderlinge ruimte tussen de luidsprekers varieert, afhankelijk van de ruimte en luisterpositie, tussen de 91 en 305 centimeter. Wij hebben de luidsprekers op de lange wand in de breedte van onze ruimte geplaatst. De afstand van de baffle tot achterwand is 63 centimeter en de onderlinge afstand bedraagt 234 centimeter.

We hebben beide luidsprekers vervolgens 19 graden ingedraaid richting de luisterpositie waarmee deze elkaar loodrecht kruisen op 60 centimeter achter het hoofd van de luisteraar. Bij deze opstelling ervaren we een breed muzikaal podium waarbij zang scherp gefocust in het centrum staat en de luidsprekers geheel opgaan in het geluidsbeeld. De fijne laser etched textile soft dome tweeter heeft een prima off-axis response. Wanneer we de tijd nemen om de speakers zorgvuldig in te draaien ervaren we een ruime sweet spot zodat we niet precies in het midden hoeven te zitten om een ruimtelijke muziekbeleving te ervaren.

Ondanks dat deze luidsprekers ‘maar’ tot 40 Hz (bij -3 dB) in het laag reiken, geven deze speakers de indruk tot diep in het sublaag te kunnen weergeven. De Bison maakt namelijk dankbaar gebruik van de imperfecties van onze ruimte. Bij deze monitor vallen frequenties beneden de 40 Hz geleidelijk met enkele decibellen af en worden vervolgens aangesterkt door de staande golven die door de ontoereikende breedte van slechts 5 meter ontstaan. We krijgen hiermee de indruk dat deze luidsprekers een ‘rechte’ frequentieresponse leveren vanaf zo’n 35 Hz waarbij het laag mooi homogeen door de ruimte vloeit. Mocht er al ergens een bultje rond de 50 Hz optreden dan is dit met het vergroten van de afstand van de luidsprekers naar de achterwand in een paar minuten te verhelpen.