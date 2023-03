Review: Thrax Audio Enyo Mk2 – Muziek ontstaat uit stilte

Analoog

Voor de afsluitende ronde heb ik analoog tot het laatste bewaard. Ontwerper Rumen Artarski is een echte analoogliefhebber en dat facet is vanaf de eerste seconde goed hoorbaar. Nu is het Van den Hul DDT-II-element van nature een wijd opengetrokken en goed gearticuleerd MC-element en dat is dan ook precies wat ik te horen krijg. Vanwege het beleefde muziekplezier vermeld ik hier een aantal albums die ik via deze versterker met veel plezier heb beluisterd. Ulla Meinecke (Wenn schon nicht für immer, dann wenigstens für ewig), Andreas Vollenweider (Behind the Gardens – Behind the Wall – Under the Tree…), Hatfield’s End (Stonehenge – The Story So Far – May ’99), Patricia Barber (Clique!) en het prachtige nieuwe soloalbum van Marnix Busstra (Dances with Silence). Marnix heeft zelf voor de basis van dit album gezorgd, waarbij hij de door hem bespeelde 8-snarige Bouzouki gestemd op 432 Hz en met een speciaal element zelf digitaal heeft opgenomen. Rhapsody-medewerker Michael van Polen, die tevens gediplomeerd opnametechnicus is, heeft zich vervolgens omringd door de mooiste high-end apparatuur om deze digitale bestanden over te zetten naar analoge tape. Reden van al deze moeite is om een heel speciale ‘magisch’ bezielende, rijke en expressieve sound te krijgen en dat is ook precies wat ik hoor. Terwijl ik op de Thrax vanuit mijn luie luisterstoel speel met de waarden tussen de 100 en 390 ohm (100 is rustiger en terughoudender en 390 nog rijker en meer nadrukkelijk dynamisch), is het echt genieten geblazen van dit prachtige album. Wat een kleur, bezieling, aanwezigheid en attack. Een waardige afsluiting van een test van één van de meest interessante producten binnen zijn prijsklasse.