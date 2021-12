Review: Teufel Airy True Wireless – Goed gedaan!

Bij het uitpakken van het kleine verzenddoosje waarin een setje Teufel Airy True Wireless verpakt zit blijft uiteindelijk een minuscuul kunststof beschermdoosje over, ongeveer het formaat van een lucifersdoosje. Het totale gewicht is slechts 49 gram. Subtiel voorzien van de merknaam Teufel en verkrijgbaar in de kleuren blauw, zwart en wit. Het doosje biedt naast bescherming van de in-ears tevens de mogelijkheid ze hierin op te laden. Een volle accu levert voldoende stroom om de oortjes vijf keer volledig op te laden. Aan de voorzijde kun je capaciteit van de accu aflezen aan de hand van drie kleine ledjes. Met volledig opgeladen oortjes kun je circa zes uur muziek luisteren en/of bellen. Wanneer de accu leeg is kan deze met de meegeleverde USB kabel opgeladen worden. Klap je het doosje open dan vind je daar keurig geplaatst de in-ears. Met de fit and finish zit het wel snor, het is qua uitstraling misschien net een streepje minder dan de vaak (fors) duurdere concurrentie maar afgezet tegen de vraagprijs is er werkelijk niets op aan te merken.

De Teufel Airy True Wireless beschikt over een flink aantal features die het gebruik zeer divers maken. Om een goede geluidskwaliteit te garanderen heeft Teufel de Airy True Wireless voorzien van minuscule lineaire HD-neodymium drivers. Signaaloverdracht gaat via bluetooth 5.0 met AAC wat, mits gebruik wordt gemaakt van een goede streamingsdienst of opgeslagen bestanden, zorgt voor nagenoeg cd-kwaliteit. Met een IPX5 certificering is de Teufel Airy True Wireless spatwaterdicht en kan tijdens een regenbui gewoon gebruikt worden. Bediening verloopt via Smart TouchControl op de oortjes voor onder andere play, pauze, skip en bellen zonder irritante klikgeluiden. Beide oortjes zijn voorzien van een microfoon voor optimale spraakkwaliteit met ruisonderdrukking. Standaard worden drie verschillende maten siliconen eartips meegeleverd zodat vrijwel iedereen de juiste passing kan creëren.