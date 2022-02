Een speaker voor in je nek

De Sony SRS-NS7 leg je in je nek. Het product bestaat uit twee speakerkanten met in het midden een flexibele band, die redelijk comfortabel in je nek ligt. Je sluit het apparaat via bluetooth aan op een laptop of smartphone en anders via een meegeleverde adapter op een televisie. In principe kun je de SRS-NS7 koppelen aan allerlei producten met bluetooth of tv’s met dat kastje, maar je haalt er meer uit wanneer je hem verbindt met een Bravia-tv van de Japanse elektronicagigant. Dan krijg je namelijk toegang tot audio in Dolby Atmos en 360 Reality Audio van de fabrikant.

Het installeren van het product is vrij simpel. Zeker wanneer je besluit gebruik te maken van bluetooth; dat gaat op de inmiddels bekende manier. Wanneer je de adapter erbij pakt, dan sluit je die aan via de meegeleverde audio- en usb-c-kabels. Sony legt goed uit wat je moet doen om het geluid van de tv via de speaker te laten verlopen, dus dat moet goedkomen. Verder is het goed om te weten dat de accu van dit product zo’n twaalf uur meegaat. Kijk je dus geregeld films, dan hoef je hem niet elke dag opnieuw op te laden (tenzij je er ook muziek mee gaat luisteren).

De SRS-NS7 ondersteunt redelijk standaard bluetoothcodecs: SBC, AAC en LDAC. Daar kun je prima mee uit de voeten als muziekliefhebber. Daarnaast is er een frequentiebereik van 20 tot 20.000 Hz, wat voor de meeste muziekstreamers onder ons meer dan prima is. Sony claimt dat de nekspeaker een volledig bereik aanbiedt qua audio; hoewel dat misschien wel zo is op papier, merk je daar als gebruiker wellicht wat minder van. Hoe het precies zit met de audiokwaliteit, lees je hieronder. Sony doet een hoop dingen goed, maar er zijn een aantal duidelijke kanttekeningen.