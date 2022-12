Met open mond

Maar dan begint de ontdekkingstocht eigenlijk pas echt, want terwijl Rick breed grijnzend voor mij staat vraagt hij ineens op de man af wat dit apparaat zou moeten kosten. “Nou eh, ahum. Dus het gaat hier om alleen maar een geïntegreerde versterker?” “Ja en nee”, gaat Rick verder. “Je moet Frankie zien als een echt concept. Eén waarbij je als consument niet alleen kunt kiezen uit een basismodel in klasse A/B-versterkertechnologie en met 2 x 75 watt uitgangsvermogen aan 8 ohm en 2 x 110 watt aan 4 Ohm, maar ook als meer potente klasse D-variant (Frankie D) met 2 x 200 watt aan 8 ohm en 2 x 250 watt aan 4 ohm aan boord. Er bestaat zelfs een nog krachtigere Frankie (D 1000). Daar gaat het echt helemaal los met 2 x 250 watt aan 8 ohm en zelfs 2 x 500 watt aan 4 ohm. Maar wie echt alles tot zijn beschikking wil hebben kan zowel de klasse A/B- als D-uitvoeringen ook nog eens in een zogenaamde ‘Plus’-versie aanschaffen. Dan is er buiten een zeer hoogwaardige op Wolfson DAC-chip gebaseerde DA-converter, zelfs ook nog een volwaardige streamer met bluetooth-functionaliteit (aptX) voorhanden. Maar zelfs dan is dit verhaal nog steeds niet ten einde, want als klapper op de vuurpijl is ieder Frankie-model ook nog eens standaard uitgerust met een zeer hoogwaardige en volledig instelbare phonotrap voor zowel MM- als MC-elementen. Best uniek in deze prijsklasse volgens mij.”

Om dan weer terug te komen op de vraag van Rick wat al dat moois dan zou moeten kosten zit ik linea recta in de meest ‘eenvoudige’ uitvoering al meteen op een prijs die de 5.000 euro ruim overschrijdt. “Nee hoor”, zegt Rick triomfantelijk. “De basis Frankie die zowel in notenhout als zwart verkrijgbaar is, kost maar 2.995 euro” Dit moet ik toch even op mij in laten werken, want hoe doet Fabio dat dan? Want zo’n eerste klas materiaalkeuze, dit afwerkingsniveau, alles echt in Italië en Europa en niet in China vervaardigd en samen met zoveel zinvolle mogelijkheden lijkt mij dit bijna niet voor dit bedrag te vervaardigen. “Toch is het echt zo”, gaat Rick verder. “Door gebruik te maken van zijn grote netwerk, zeer efficiënt te werken (alle Serblin & Son Frankie modellen maken gebruik van dezelfde kast) en in te kopen en de normaliter rechtstreekse verkoop, heeft Fabio de Frankie enorm scherp op de markt kunnen zetten. Buiten dat kost zelfs de Plus-versie van de Frankie nog maar 3.250 euro en ik zou het erg leuk vinden als jij dit bijzondere apparaat voor mij zou willen testen. Ik ben namelijk erg benieuwd wat je ervan zult vinden”.