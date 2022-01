Review: Sbooster BOTW P&P ECO MKII power supply

‘BOTW’ staat voor ‘Best Of Two Worlds’, ‘P&P’ voor ‘power & precision’ en ECO spreekt voor zich. Een mondvol waarmee het in 2009 opgerichte Nederlandse bedrijf van Wiebren Draaier en Karin Hoks aangeeft dat haar producten over de nodige kracht en precisie beschikken om op een efficiënte en ecologisch verantwoorde manier beeld en geluid op een hoger niveau te tillen.