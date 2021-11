Review: Rega Aethos geïntegreerde versterker – The beauty in the beast

Uit de doos

Als ik de Aethos uit de doos haal, weet ik gelijk welk vlees ik in de kuip heb. Deze geïntegreerde versterker weegt maar liefst 18 kilo schoon aan de haak, dus je zet wel wat neer op de vloer. Dat gewicht wekt al bepaalde verwachtingen. Ter vergelijking: de Elicit-R weegt toch ook 13 kilo, de Osiris ‘doet’ maar liefst 25,6 kilo. Wat verder opvalt is het prachtige design van de versterker-kast. Deze is geheel nieuw ontworpen en schittert door het less-is-more principe. Strak, geen toeters en bellen, maar slechts op het voorpaneel een grote volume-draaiknop rechts gesitueerd, in het midden vijf lampjes die de gekozen input indiceren en dan aan de linkerkant drie druktoetsen. Die dienen voor van links naar rechts, respectievelijk ‘record input’, ‘mute’ en de belangrijkste ‘selected input’. Daarnaast vervolgens nog een hoofdtelefoonaansluiting. Deze knoppen en lichtjes zitten allemaal een beetje ingebouwd in het front van de versterker, te vergelijken met die van de Osiris. De aan- en uitknop zit een beetje ‘sneaky’ verstopt aan de linkerkant van het uitstekende gedeelte van het front. Aan de achterkant vinden we vijf analoge RCA aansluitingen, record in- en output aansluitingen en een voorversterkeruitgang die kan worden gebruikt voor een extra eindversterker of één of twee subwoofers. Aan de zijkanten steken de koelribben uit de door naar binnen gebogen kast. Het geeft het design net dat beetje extravaganza in een verder sober ontwerp.

Het is wellicht al duidelijk: de Athos is een volkomen analoog product. Voor digitale toeters en bellen moet je hier niet aankloppen. Rega is van mening dat je daarvoor prima externe digitale converters kan aanschaffen. Wat verder ontbreekt aan boord en dat vind ik opmerkelijker, is een phonoversterker. Rega is immers ook het merk van en voor draaitafels. Maar voor het ontbreken van een platenspeleraansluiting hanteert Rega het argument van dat iedere Rega klant zijn of haar eigen wensen heeft op het gebied van platenspelers en bijpassende phonoversterkers. Een opmerkelijk argument moet ik zeggen. Maar het zorgt er wel voor dat deze versterker helemaal ontworpen kon worden tot in de basis en dat al het geld in de basiskwaliteiten gestoken kon worden.

De Aethos is sec een dubbele mono-constructie met daarbij twee paar Sanken Darlington-uitgangstransistors van 160 Watt. In de praktijk levert de versterker bij 8 Ohm een dikke twee keer 125 Watt.