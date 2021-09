Technologie - Buizen voor iedereen

Vanaf de eerste geïntegreerde versterkers boden PrimaLuna versterkers álles wat het leven van een buizenliefhebber gemakkelijk en plezierig maakt. Zo beschikken alle modellen over een ‘SoftStart’ circuit dat het leven van de buizen verlengt, ze hebben ook allemaal een gezekerde uitgangstrap die onder meer de trafo’s beschermt als een buis stuk gaat, en alle modellen hebben een ‘bad tube’ indicator naast elke buis zitten; een LED die oplicht als de buis stuk is of niet goed functioneert. Maar de belangrijkste troef is een eigen ontwikkeling van PrimaLuna die Adaptive Autobias heet. Deze technologie wordt tot op de dag van vandaag alleen door PrimaLuna gebruikt. Adaptive Autobias is een circuit dat buiten de signaalweg zit, maar middels een microprocessor tientallen keren per seconde de bias-instelling van de buis controleert. Elke buis wordt apart in de gaten gehouden en staat dankzij deze schakeling áltijd in zijn optimale werkingsgebied ingesteld. Dat betekent onder andere dat de eigenaar van de versterker voorgoed gevrijwaard is van het handmatig instellen van de bias. Bijkomende voordelen van de Adaptieve Autobias zijn dat de vervorming met zo’n 40-50 % afneemt, maar ook dat de eigenaar van de versterker een veel ruimere keuze heeft als hij de eindtrap van de versterker van nieuwe buizen wil voorzien. In plaats van bijvoorbeeld de EL34 heb je de keuze uit 6550, KT88, KT90, 6L6GC, KT66, 7581, EL37 en andere equivalenten met een Octal buisvoet. En last but not least: de eindbuizen hoeven niet meer gematcht te worden. Als een buis stukgaat schakelt de Adaptive Autobias automatisch de versterker in de veilige modus. Je hoeft dan alleen de kapotte buis te vervangen en je kunt weer verder.

De versterkers van PrimaLuna zijn voorzien van buizen die het karakteristieke logo van het merk dragen, maar het is geen geheim dat deze bij de Chinese fabrikant Shuguang worden ingekocht. Shuguang is de grootste buizenfabrikant ter wereld en maakt producten in uiteenlopende kwaliteitsklassen. PrimaLuna betaalt extra voor ‘the cream of the crop’ en selecteert daarna elke buis ook nog met de hand. In de EVO 400 zitten zes 12AU7 minitriodes; twee als voorversterkerbuis en vier als driver voor de in totaal acht EL34 eindbuizen. Met vier EL34’s per kanaal geeft de PrimaLuna EVO 400 een conservatief vermogen van 2 x 70 Watt in de UltraLinear stand, en 38 Watt in Triode. De UL/TR omschakeling doe je overigens lekker vanuit de luisterstoel, met de luxueuze metalen afstandsbediening.