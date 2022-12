Review: PLiXiR Elite Balanced DC Power Supply

Conclusie

Er is al veel gezegd en geschreven over power supplies en conditioners en iedereen heeft er zo zijn eigen mening over. Niettemin kan het niet ontkend worden dat de invloed van stroom op de prestaties van hifiapparatuur zeer groot is en niet onderschat mag worden. PLiXiR steekt zijn nek uit om als nieuwkomer op de Europese markt uit te pakken met een compleet gebalanceerd stroomvoorzieningssysteem. Dat de prestaties van de Elite BDC Power Supply staan als een Japanse reuzecederboom in het bos van Arashiyama is een feit. Als je op zoek bent naar een duurzame oplossing voor een optimale stroomvoorziening voor je geliefde set, mag je zeker niet aan PLiXiR voorbijgaan. Distributeur Audio Essence zal tijdens het aanstaande Dutch Audio Event in Veldhoven met PLiXiR te vinden zijn in kamer 56. Een ideaal moment voor een kennismaking.

Geschreven door Edouard Hendrix

PLiXiR Elite BAC 1000 Power Conditioner

De heren van Audio Essence waren zo vriendelijk om ook een Elite BAC 1000 Power Conditioner in mijn richting te sturen. Een heerlijk bakbeest van een power conditioner van 1000 Watt die in staat is om hifisystemen tot 150 Watt per kanaal van stroom te voorzien. Misschien meer hierover in een volgende editie van Music Emotion.

Prijzen:

Single output:

2 ampère, max. 24 volt € 625,-

4 ampère, max. 20 volt € 699,-

6 ampère, max. 15 volt € 825,-

Dual output:

4 ampère, max. 20 volt € 775,-

6 ampère, max. 15 volt € 895,-

Audio Essence, www.audio-essence.nl

www.plixirpower.com