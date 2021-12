De Uniti-lijn van Naim staat voor fraai vormgegeven alles-in-versterkers met hypercomplete streamingopties en voldoende aansluitingen. Gewoon speakers toevoegen, de stekker insteken en je bent klaar, zo luidt het beproefde recept. Eventueel sluit je een platenspeler of de tv aan mocht je aan streaming niet voldoende hebben.

De Uniti Atom, Star en Nova zijn er nu al even, wat de indruk gaf dat Naim inmiddels zijn aandacht had verschoven naar andere producten. En dan verschijnt er toch opeens een nieuwe Uniti. De uiteindelijke naam is een hele mondvol maar verklapt wel onmiddellijk wat er anders aan is: de Uniti Atom Headphone Edition. De vormgeving mag vertrouwd zijn, nieuw is het versterkerluik en aangepast aansluitingen zodat je alle mogelijke koptelefoons kunt aansluiten. De Atom HE positioneert zich daarbij als eindbaas-oplossing, met een prijskaartje uit de hogere klasse. Naim mikt hier dus op de overtuigde headfi-liefhebber die luistert met een high-end hoofdtelefoon. Of meerdere, want in het wereldje lopen veel liefhebbers rond met een hele collectie cans.

Dat er een Headphone Edition komt, verrast ons niet echt. Premium hoofdtelefoons zijn een blijvertje, vaak met fans die heel anders zijn dan de traditionele hifi-liefhebber. Je moet maar kijken naar het grote aantal introducties van koptelefoons in het segment 1.000 euro en hoger in de voorbije jaar of twee, drie. Een van de merken die van die trend geprofiteerd heeft is uiteraard Focal. En laat dat net het zustermerk van Naim Audio zijn. Het is vast geen toeval dat in veel marketingfoto’s van de Atom HE het apparaat wordt afgebeeld met de nieuwe Focal Clear Mg. Zowel deze Atom als de Clear Mg werden deze zomer beloond met een EISA Award, een indicatie dat Focal (en dus ook Naim) een sterke reputatie in de headfi-wereld hebben uitgebouwd.

Voor de Naim Uniti Headphone Edition betaal je 2.925 euro. Hierdoor situeert de Naim zich in het hogere segment, als partner voor high-end hoofdtelefoons als de Focal Stellia, HiFiMan He-1000, Meze Empyrean, Sennheiser HD 800S en nog vele anderen. Je kunt uiteraard ook goedkopere koptelefoons aansluiten. Een duurdere versterker haalt vaak net iets meer uit een hoofdtelefoon dan een betaalbare krachtbron. Ook de impact van de DAC mag niet onderschat worden bij het kritisch luisteren via een hoofdtelefoon.