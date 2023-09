Review: Matrix Audio Element P2 en Element X2

Matrix Audio Element P2 Audio Power Amplifier

Deze P2 is een klasse D-eindversterker. Wie de term ‘klasse D’ laat vallen raakt weer een heet hangijzer dat zich uit in oeverloze en zinloze discussies online en waar nooit eens een onderbouwd en genuanceerd stukje consensus uit voortkomt. Om ook maar een poging te doen een bijdrage te leveren aan dit riool vol controverse is een waarneming dat sommige klasse D-versterkers een extreem hoge mate van helderheid presenteren, die je in livemuziek nooit meemaakt. Anderzijds zijn er dan weer klasse D-ontwerpen die klankmatig erg natuurlijk presteren. Snelheid en de enorme kracht in de lage frequenties zijn een soort basiseigenschap van klasse D-ontwerpen. Het lage energieverbruik voelt plezierig aan voor onze planeet. Goed, in de luisterruimte zijn er tot nu toe positieve ervaringen met klasse D-versterkers van TAD en van PS Audio. Negatieve ervaringen waren met klasse D-versterkers die je beter als motorsturing kunt gebruiken in plaats van voor muziekbeleving.

De P2 heeft XLR- en RCA-ingangen. Met een switch op het achterpaneel kan gekozen worden tussen de RCA- of XLR-ingang. De derde keuzeoptie is ‘mono’. De versterker werkt dan in bridge mode, is een monoblok en alleen aanstuurbaar via de daarvoor aanwezige extra XLR-ingang. Het te leveren vermogen is 230 watt per kanaal bij 4 ohm en 100 watt per kanaal in 8 ohm. Er is 500 watt beschikbaar in mono mode in 8 ohm. In 4 ohm is dat 850 watt. De P2 heeft verder luidsprekerterminals (WBT-0708 Cu), een in- en uitgaande trigger en de IEC-aansluiting. Opvallend zijn de ‘voetjes’ met CBVB-pads. Die bestaan uit keramische balletjes en siliconenrubber. Je krijgt dan echte demping door het absorberen van trillingen en omzetten in warmte. Vele malen beter dan de nutteloze functie van spikes.