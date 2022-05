Review: LessLoss Firewall 640x lichtnet reinigingsmodule

Luisteren

Met deze derde generatie Firewall is Louis Motek en zijn team verder dan ooit gegaan. Helaas uit zich dat ook meteen in fors hogere prijzen. Daarmee zijn het dus niet meer de producten waar het jaren geleden mee begon en die je er zo maar even erbij kon kopen in de zin van ‘leuk om even zonder financieel risico uit te proberen’. Dat stadium zijn we hier dus met deze Firewall 640x echt gepasseerd. Maar wat krijg je er dan gehoormatig voor terug? Vanaf de eerste noten krijg ik meteen het zo gewenste antwoord en brengen Sanne Rambags zang, Sjoerd van Eijk op piano en Koen Smits met trompet, een persoonlijk eerbetoon aan de onverwachte natuurpareltjes die Nederland herbergt. Op hun nieuwste album Mudita – Nature of the Netherlands, staan namelijk de vele Nederlandse natuurparken extra in het zonnetje vanwege het nationale themajaar “Ode aan het Nederlandse Landschap”. Behalve prachtig natuurschoon levert dit zoals we gewend zijn van dit gezelschap ook weer prachtige verstilde muzikale meesterwerkjes op. Het knappe daarbij is dat ieder natuurgebied zijn eigen muzikale sfeer krijgt toegedicht, waardoor je jezelf als luisteraar dan weer als in een soort van weidse helikopter view, dan weer al struinend door dichte bosschages waant. Wat de LessLoss Firewall 640x in dit geheel aanbrengt is een opzienbarende toename aan gemak, rust, vloeiendheid, ontspannenheid en integriteit. Met andere woorden sta je dichter bij de feitelijke bedoeling van de muziek zelf en ben je veel minder met reproductie bezig. Hier zijn duidelijk grote stappen gemaakt.

Veel ouder en van een heel andere orde zijn de albums Dire Straits met Dire Straits uit 1978 en Pop Pop van Rickie Lee Jones uit 1991. Voor de band van gitarist Mark Knopfler vormt ‘Dire Straits’ hun debuutalbum en dat is in positieve zin van alle kanten enorm goed waarneembaar. Want wat is hier nog een geweldig goede energie, gretigheid, spontaniteit en synergie hoorbaar. Toch kies ik liever voor het minder bekende en heerlijk drijvende Six Blade Knife. Het is in basis een overzichtelijk nummer waarin ieder instrument prachtig zijn eigen plaats in het totaalgeheel krijgt toebedeeld. Maar wat ook opvalt is dat het nummer opname technisch fantastisch goed klinkt en de Firewall 640x heel goed laat horen dat de klap met de brushes op de snaredrum en de door John Illsley gespeelde baslijnen volstrekt natuurlijk klinken en nog belangrijker, dat alle bandleden ook echt hoorbaar met elkaar samenspelen! Dat lijkt gebruikelijk maar is het niet. Het album van Rickie Lee Jones bezit heel andere deugden en dacht ik goed te kennen. Maar met de Firewall 640x ontstaan werkelijk nieuwe inzichten. Het klinkt meer intiem, betrokken en kleurrijk en wanneer ik alle apparaten in mijn keten voorzie van deze houten kastjes, ontstaat er echt een next level inzicht in dit nog steeds schitterende album. Prachtig.